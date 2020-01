Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie sollen tierische und pflanzliche Nahrungsmittel produzieren, die zugleich hochwertig, aber auch preiswert sind. Wenn sie dabei zu viele Dünge- oder Pflanzenschutzmittel einsetzen, werden sie als Umweltsünder kritisiert. Gleichzeitig sind sie mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert – extrem feuchten Sommern wie 2017 oder sehr heißen und trockenen wie 2018 und 2019 – dessen Verursacher ganz andere Lebensbereiche wie etwa die Industrie sind.

Die Rede ist von den Landwirten. In den vergangenen Monaten haben sie mehrfach mit Traktoren-Sternfahrten durch Berlin und andere Städte auf ihre Sorgen aufmerksam gemacht. Ob es dadurch mehr Verständnis für ihre Sorgen gibt, ist unklar. Denn die gesellschaftlichen Erwartungen kollidieren nicht selten mit der technischen und wirtschaftlichen Realität der Agrarproduktion. Gleichzeitig gibt es in Brandenburg und Berlin gleich mehrere Forschungseinrichtungen und Hochschulen, die sich Fragen stellen, wie: Wie sehen nachhaltige Anbausysteme aus? Ist unser Konsumverhalten noch zeitgemäß? Oder: Was leistet der digitale Fortschritt auf dem Acker, was der Ökolandbau?

"Um die Erkenntnisse dieser Wissenschaftler weiter zu verbreiten und mit den Erfahrungen der Landwirte, aber auch aller interessierten Bürger zusammenzubringen, ist unser neues Vorhaben entstanden", sagt Tanja Kollersberger. Die Wissenschaftlerin ist am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (kurz: ZALF) in Müncheberg (Märkisch-Oderland) eingestellt worden, um die Online-Wissensthek "querFELDein" der Leibniz-Forschungsgemeinschaft zu betreuen. Bereits seit Ende November erscheinen auf dieser Internetseite Woche für Woche neue Beiträge. In allgemein-verständlicher Weise kann man hier beispielsweise etwas über die "Augen der Eiszeit" erfahren. Jene winzigen Seen, die inmitten vieler Felder zu finden sind und die lange nur als Hindernisse für Bauern galten.

Hotspots der Biodiversität

Dabei sind sie nicht nur "Hotspots der Biodiversität, reich an Pflanzen-, Insekten- und Amphibienarten", wie die Geografin Marlene Pätzig vom ZALF beschreibt. Die Sölle können auch eine Bewässerungsquelle sowie eine Art Gradmesser dafür sein, wie "gesund" die umliegenden Felder sind. "Tiere, die vom Soll aus in den Acker hineinlaufen, können dort nützlich sein, indem sie etwa Beikräuter oder deren Samen fressen", erklärt Pätzig.

Ein anderer spannender Beitrag, der von Mitarbeitern der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (Barnim) eingegeben wurde, beschäftigt sich mit "Bäumen auf dem Acker". Dahinter verbirgt sich die Idee, Land- und Forstwirtschaft miteinander zu verbinden und durch die gezielte Anpflanzung von Bäumen zu verhindern, dass landwirtschaftliche Flächen im Sommer austrocknen und die wertvolle Krume von Winden oder Stürmen verweht wird.

Insgesamt sind sieben wissenschaftliche Einrichtungen an dieser neuen Plattform beteiligt. Neben den bereits genannten etwa das Leibniz-Institut für Gewässer- und Binnenfischerei in Berlin-Friedrichshagen, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) oder die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).

"Unser Ziel ist aber nicht allein die Wissensvermittlung, sondern vor allem auch der Austausch und die sachliche Diskussion darüber", sagt Tanja Kollersberger. Die ersten zwei Monate stimmen sie optimistisch: "Es gab bereits einige Kommentare, wir freuen uns über rund 500 Follower bei Twitter, und 300 Interessierte haben auch den News-Letter angefordert, den es kostenlos gibt." Die Kommentare und das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer sollen ihren Weg zurück in die Forschung finden. Das Projekt wird vom Brandenburger Wissenschaftsministerium gefördert.

Unter www.quer-feld-ein.blog findet man Fakten, News und Ideen rund um die Landwirtschaft von morgen.