Andreas Wendt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Frankfurter Klinikum Markendorf wird ein Patient behandelt, der sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert hat.

Das bestätigen das Klinikum und das Gesundheitsministerium in Potsdam der Märkischen Oderzeitung am Donnerstagabend. Es handelt sich um den mittlerweile dritten Verdachtsfall im Land Brandenburg. Der Patient, bei dem es sich unbestätigten Angaben zufolge um einen Mann aus Lebus (Märkisch-Oderland) handeln soll, wird laut Ministeriumssprecher Gabriel Hesse in einem Isolierzimmer versorgt und untersucht. "Wie in solchen Fällen üblich wird ein Abstrich vom Nationalen Konsiliarlaboratorium für Coronaviren im Institut für Virologie der Charité geprüft", teilt Hesse auf Nachfrage mit. Das Ergebnis der Laboruntersuchung stehe noch nicht fest. Auch das Klinikum bestätigt den Verdachtsfall, der in der Zentralen Notaufnahme aufgenommen worden ist. "Wir halten uns an die Richtlinien des Robert Koch-Institutes", sagt eine Sprecherin des Klinikums.

Angaben, denen zufolge auch eine Frau als weitere Kontaktperson stationär aufgenommen worden sein soll, wollte die Klinik nicht bestätigen. Seitens des Gesundheitsministeriums heißt es, dass grundsätzlich in solchen Fällen immer auch die engsten Kontaktpersonen mit in den Blick genommen und entweder häuslich isoliert oder bei Bedarf stationär beobachtet werden, um eine mögliche Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Bei einer Schülerin aus Potsdam hat sich der Verdacht auf das Virus nicht bestätigt. Das Laborergebnis sei negativ, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Ein erster Fall hatte sich zuvor ebenso nicht bestätigt.

Die chinesische Schülerin der zehnten Klasse war am Mittwochabend in das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam gebracht worden. Sie wurde auf der Station für Infektiologie untergebracht und dort isoliert und beobachtet.