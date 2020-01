Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ist Neuruppin zu einer unsicheren, unsauberen Stadt geworden? Über diese Frage scheiden sich die Geister. Diejenigen, die sie bejahen, fordern mehr Personal beim Ordnungsamt und mehr Kontrollen. Das ist nur eine gefühlte Wahrheit, meinen Kritiker.

Die AfD-Fraktion hat kürzlich einen Antrag eingebracht, um die Personalzahl beim Ordnungsamt zu erhöhen. Außerdem wollte sie erreichen, dass die Buß- und Verwarngelder fürs illegale Entsorgen von Müll und fürs Beschädigen öffentlichen Eigentums drastisch erhöht werden. Die AfD beklagt zunehmende Zerstörung durch Vandalismus. Am Ende des jüngsten Sozialausschusses zog Georg Kamrath (AfD) den Antrag zurück. Er kündigte aber an, ihn zu stückeln und noch einmal einzubringen.

Der Stadtverordnete Siegfried Wittkopf (BVB/Freie Wähler) beklagte ein ähnliches Problem: "Man hat das Gefühl, dass sich die Sicherheitslage in der Stadt erheblich verschlechtert hat." Immer wieder lese er von Körperverletzungen und mehr. Marcel Gutjahr, Mitarbeiter des Ordnungsamtes, wies das zurück: "Diese Einschätzung kann ich nicht teilen." Das Ordnungsamt sei regelmäßig mit der Polizei auf Streife.

"Es wird der Eindruck erweckt, dass wir in einer hochgefährlichen Stadt leben", sagte Nico Ruhle (SPD). "Dafür gibt es keine Grundlage." Wer mit der Polizei oder dem Weißen Ring Kontakt aufnimmt, werde erfahren, dass kein Anstieg krimineller Taten in Neuruppin zu beobachten ist. "Gefühlte Wahrheiten sind nicht immer Wahrheiten", so Ruhle. "Wir müssen die Sicherheit im öffentlichen Raum im Blick behalten. Es ist aber falsch, hysterisch so zu tun, als ob man abends nicht mehr auf die Straße gehen kann."

Das bestätigen die Zahlen, die der Polizei für 2016 bis 2018 vorliegen. Demnach ist die Zahl der Körperverletzungen in der Stadt sogar gesunken – von 301 auf 289. 2016 gab es 272 Sachbeschädigungen, davon 51 Graffiti. 2018 waren es zwar 320 Delikte dieser Art, davon aber nur 41 Graffiti.