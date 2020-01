Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) "Wie der Mensch, so hat auch jeder Fluss seine Geschichte", sagt Johannes Wilkes. Der Schriftsteller hat deshalb mit dem Fahrrad die 334 Kilometer lange Havel bereist: von der Quelle in Mecklenburg bis zur Mündung in die Elbe bei Havelberg. Dazu hat der gebürtige Dortmunder "Das kleine Havel-Buch" geschrieben, das er am Freitag, 31. Januar, ab 20.30 Uhr in der Nicolaikirche in Oranienburg vorstellt.

Während des Konzerts "Klaviermusik bei Kerzenschein" ist diesmal Ludwig van Beethoven zu hören, gespielt von Florian Wilkes, Kirchenmusiker der Berliner Hedwigskathedrale, der die Kirchenmusik in St. Nicolai unterstützt und fördert.

In dem Buch führt der Autor durch die Städte am Fluss, darunter in größeren Abschnitten durch Oranienburg und Berlin. Er begegnet Menschen, die dort leben und erzählt von Persönlichkeiten, deren Leben mit der Havel verknüpft sind:

Heinrich Schliemann ist in Ankershagen an der Havelquelleaufgewachsen. Albert Einstein liebte sein Sommerhaus in Caputh,Theodor Fontane erwanderte das Havelland und schrieb bereits ausführlich darüber. Auch von Max Liebermann, Heinrich von Kleist, Clara Zetkin, Loriot und den Preußenkönigen ist im Havel-Buch die Rede. Außerdem geht es um vergessene Helden und tragische Opfer und um den Zauber einer Flusslandschaft, überdie sich der weite Himmel Brandenburgs spannt.

Johannes Wilkes schrieb bereits über andere Flüsse und Landschaften, unter anderem erschienen sind "Das kleine Isar-Buch, "Das kleine Franken-Buch", "Das kleine Schwaben-Buch" und der Spiekeroog-Krimi "Nachts im Watt".

Info "Das kleine Havel-Buch" ist 2019 im Pustet-Verlag erschienen.