Burkhard Keeve

Hennigsdorf (MOZ) Sie haben sich alle Zeit genommen: Schüler, Lehrer, der Landrat und die Bildungsdezernentin. Es ist kein gewöhnlicher Tag am Eduard-Mauer-Oberstufenzentrum in Hennigsdorf. Denn der Tag der offenen Tür, an dem sich die Schule vorstellt und um neue Schüler und Azubis wirbt, findet unter einem denkbar ungünstigen Stern statt. Am Neujahrstag brach auf dem Dach ein Brand aus. Der Schaden ist immens. Durch die Löscharbeiten drang enorm viel Wasser ins Gebäude, etliche Räume und Klassen sind unbenutzbar. Aus Platzmangel muss am Donnerstag auf die Ausbildungsbetriebe verzichtet werden. "Das ist traurig, wir versuchen es auszugleichen", sagt Schulleiter Peter Mohr. Sonst stellen sich immer rund zehn Unternehmen aus der Region am Tag der offenen Tür vor, um der wissbegierigen Jugend eine berufliche Perspektive aufzuzeigen, und zu verdeutlichen, dass es sich lohnt, in der Region zu bleiben.

Jetzt muss es ohne gehen. Das Manko wird mit Zeit, Angeboten, Einsatz und Zetteln ausgeglichen, die über die betriebliche Ausbildung informieren. Jährlich erhalten am OSZ in Hennigsdorf etwa 1 800 Schüler eine berufliche Erstausbildung, legen ihr Abitur oder Fachabi ab. Das will auch Charlyn Rodewald. Die 16-Jährige aus Velten ist mit ihrem Vater nach Hennigsdorf gekommen, um sich alles anzuschauen. Ihr Schüler-Guide Stefan, der sie am Eingang empfangen hat, zeigt ihr die Schule und stellt die einzelnen Bereiche vor. Charlyn will "in den medizinischen Bereich und Abi oder Fachabi machen", wie sie sagt. Eigentlich hat sie sich schon fest fürs OSZ entschieden. Wohl auch, weil einige ihrer Mitschüler der Hennigsdorfer Adolf-Diesterweg-Oberschule in diese Bildungseinrichtung wollen. Im Flur trifft auf den einen oder anderen, der sich ebenfalls umschaut. Die Zehntklässlerin muss sich nur noch für ein Technikfach, das Pflicht ist, entscheiden. Sie hat die Wahl, zum Beispiel zwischen Elektro-, Chemie-, Bau- sowie Gestaltungs- und Medientechnik .

Beste Werbung für das OSZ macht Alicia Specogna. Die 20-Jährige hat 2019 hier ihr Abi gemacht und es sich nicht nehmen lassen am Tag der offenen Tür, jetzt als Studentin, dabei zu sein. "Ich stehe damit zum vierten Mal als Guide am Eingang." Sie mochte die "gute Lernatmosphäre", die Lehrer und ihre Mitschüler. "Hier habe ich sofort Anschluss gefunden.