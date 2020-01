Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Auf 800 bis 850 Besucher hofft Falko Stephan, Leiter des Regionalcenters der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ostprignitz-Ruppin, für die Bildungsmesse "Deine Zukunft beginnt". Auf dem Gelände des Oberstufenzentrums in Neuruppin werden sich am Sonnabend, 15. Februar, von 10 bis 13 Uhr 86 Unternehmen aus der Region präsentieren, die sämtliche auf der Suche nach Azubis sind. "Wir haben über 100 Ausbildungsberufe, die wir auf der Messe anbieten", erklärt der IHK-Vertreter.

Rund 830 freie Ausbildungsplätze werden für 2020 angeboten, berichtet Stephan. Passend dazu gebe es eine steigende Nachfrage von Jugendlichen nach dualer Ausbildung, sagt Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur in Neuruppin. Gemeinsam mit ihrer Behörde, der Kreishandwerkerschaft, der IHK, der Inkom und dem Oberstufenzentrum wird die Veranstaltung seit zwölf Jahren auf die Beine gestellt. "2010 haben wir mit 39 Ständen begonnen", erinnert sich Peter Wagner, bei der Inkom für die Wirtschaftsförderung zuständig. Ziel der Bildungsmesse sei es, dass Jugendliche sich bei der "Flut der Möglichkeiten" konzentriert informieren können, so Wagner. "Viele Jugendliche haben die Sorge, sich falsch zu entscheiden." Auf der Messe gibt es die passenden Ansprechpartner für Ausbildung, Studium, Ferienarbeit und Praktika. Das Angebot ist sowohl für Aussteller, als auch Besucher kostenlos.