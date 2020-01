MOZ

Ostprignitz-Ruppin Die Zahl der Arbeitslosen ist in Ostprignitz-Ruppin im Januar deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 6,4 Prozent. Das ist ein Anstieg um 0,6 Prozent. So waren insgesamt 3 278 Menschen ohne Arbeit. Das sind 295 mehr als noch im Dezember, jedoch 576 weniger als im Januar 2019.

Saisonbedingte Veränderungen

"Der Arbeitsmarkt zeigt sich stabil, dennoch spürt man die üblichen Saisoneffekte. Insbesondere die Baubranche, aber auch Handel und Logistik haben im Januar auf die Wintersaison mit betrieblichen Pausen oder dem Auslaufen von Verträgen reagiert", erklärt Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin. Dort seien die meisten Arbeitslosmeldungen zu verzeichnen. "Wir beobachten genau, wie sich die Beschäftigungssituation in diesen Bereichen entwickelt. Dennoch sind wir optimistisch, dass diese Entwicklung vorübergehend ist. Spätestens im Frühjahr wird sich dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit wieder abgebaut haben", ist Kostka zuversichtlich.

In den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Kreis fallen die Werte unterschiedlich aus. So sind in Neuruppin 1 858 Menschen ohne Arbeit (6,1 Prozent). Das ist ein Anstieg um 169 Personen im Vergleich zum Dezember. In Kyritz stieg die Arbeitslosenzahl auf 802 (7,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das jedoch eine deutliche Verbesserung. Damals waren noch 8,4 Prozent der Menschen ohne Job. In Wittstock stieg die Zahl der Arbeitslosen um 71 auf 618. Das ist entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent. Im Verhältnis zum Januar 2019 sank sie um 1,4 Prozentpunkte.