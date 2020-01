Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Die Versorgung des geplanten Tesla-Werkes in Grünheide (Oder-Spree) darf keine negativen Folgen für das angrenzende Landschaftsschutzgebiet und seine Seen haben.

Das ist eine Forderung, die Naturschützer auf einem Treffen mit Vertretern des US-Elektroautobauers und dem Umweltministerium am Mittwoch in Potsdam bekräftigt haben. Etwa 80 Bürger aus Umweltschutzorganisationen und Verbänden sowie der Gemeinde Grünheide nahmen teil. Der Wasserverband Strausberg-Erkner soll die Fabrik in einer ersten Ausbaustufe aus dem Trinkwassernetz beliefern. Später soll das Werk über einen eigenen Brunnen versorgt werden. Es solle aber kein Brunnen auf dem Gelände der Fabrik oder in deren Umgebung gebohrt werden, hieß es auf dem Treffen.

Umweltschützer befürchten, dass durch Zuzug von Zulieferfirmen für Tesla und von deren Beschäftigten noch mehr Wald abgeholzt wird und die Region ihren Erholungs- und Naturschutzwert verliert. Um eine ungesteuerte Entwicklung zu verhindern, regt der Naturschutzbund des Landes (Nabu) für Grünheide ein Ortsentwicklungskonzept an. Das solle vom Land finanziell gefördert werden. Eine ähnliche nichtöffentliche Gesprächsrunde zwischen Tesla und Naturschützern hatte es vor einiger Zeit bereits in Grünheide gegeben.