Gramzow (MOZ) Die Autobahnabfahrt Warnitz in Richtung Kreuz Uckermark an der A 11 wird am 4. und 5. Februar von 8 bis 15 Uhr voll gesperrt. Grund ist laut Landesbetrieb Straßenwesen Grünpflegearbeiten am Rand der Autobahn. Es werden entsprechende Umleitungen ausgeschildert. Autofahrer, die in Warnitz abfahren wollen, werden über die Abfahrt Gramzow umgeleitet. Fahrer die auf der A 11 in Richtung Stettin wollen, müssen zur Auffahrt Pfingstberg ausweichen.