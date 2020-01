Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Mit zwölf Gänsen fing Malte Voigts, Geschäftsführer vom Spargelhof Kremmen, vor einigen Jahren mit seiner Freilandhaltung an. Im vorigen Jahr wurden auf der Anlage in Flatow 2 500 Gänse und 600 Enten gemästet. In diesem Jahr kommen einige Tiere hinzu, die Nachfrage ist enorm. Um sich auf Eventualitäten wie Krankheitserreger vorzubereiten, baut Malte Voigts derzeit einen Rinderstall am Koppelhof in Kremmen aus. Hier sollen künftig die Gänse leben.

Für den Fall der Fälle

Aber nicht im Stall. "Ich werde immer auf Freilandhaltung setzen, wir mästen in bäuerlicher Aufzucht", sagt Voigts im Gespräch. "Der Stall dient lediglich als Vorbereitung, sollte sich eventuell die Geflügelpest noch einmal ausbreiten." In Osteuropa grassiert der ansteckende Virus seit Jahresbeginn. In der Nähe von Forst gab es vor wenigen Tagen deutschlandweit den ersten Fall dieser Saison. Eine Stallpflicht gibt es noch nicht. Für die Freilandhaltung könnte er bei Ausbruch des Virus auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen. "Mit dem neuen Stall haben wir aber einen Plan B", sagt Malte Voigts. Rund 4 000 Tiere könne er im Fall der Fälle aufstallen. Ansonsten bleiben die Gänse draußen.

In diesem Jahr will Voigts tatsächlich mehr Geflügel anschaffen. Er sieht vor, 3 500 Gänse in Kremmen zu mästen. Die geplanten 1 000 Enten bleiben in Flatow. Das Hofareal sei zwar groß genug für alle Tiere, rein rechtlich handele es sich immer noch um Freilandhaltung. Doch die Gänse sollen jederzeit so viel Gras fressen können, wie es möglich ist. Das gehe auf der Fläche in Kremmen besser. "Sie sollen das ganze Jahr über auf Grün laufen." Er züchtet nicht; er mästet. Die Tiere kommen vom Geflügelhof Grawe in Neulögow bei Gransee. "Marco Grawe schlachtet die Tiere auch für uns", sagt Voigts. Die Mast erfolgt in Intervallen über einige Monate. Danach kommen neue Tiere zum Mästen. Alle sind nie gleichzeitig vor Ort.

Selbst die Daunen werden aufgearbeitet. Was viele nicht wissen: Der Spargelhof verkauft auch Daunenbetten, bisher ein Nischenprodukt des Hofs. Die geschlachteten Tiere gehen in die Gastronomie, sind im Hofladen sowie in Verkaufswagen, stationiert in Borgsdorf und Hennigsdorf, zu erwerben. "Die Anzahl der Tiere hat sich auch deshalb erhöht, weil wir im vorigen Jahr schon Anfang Dezember komplett ausverkauft waren", sagt Malte Voigts.

Nicht im Naturschutzgebiet

Auch beim Veterinäramt habe er sich erkundigt. "Die Gänse in Kremmen befinden sich außerhalb des Naturschutzgebietes." Nur das Trinken in Luchgräben sei untersagt. Auch die an das Landleben gewöhnten Nachbarn dürften sich wenig gestört fühlen. "Das nächste Haus ist vielleicht 450 Meter entfernt, in Flatow waren es 20 Meter." Gespräche mit Flatowern habe er aber führen müssen. Gänse sind selten ruhig, auch glückliche Gänse nicht.