Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Wassertourismus – eine der Perlen unserer Region: So ist der Abschnitt zum Wassertourismus auf der Homepage der Stadt Eisenhüttenstadt überschrieben. Doch gerade im Bereich des Trockendocks und des Mielenzhafen, dem zentralen innerstädtischen Bereich am Oder-Spree-Kanal, ist die Perle verblasst. Wer am Ufer entlang spazieren will, steht schnell vor Zäunen oder gesperrten und abgerissenen Brücken. Das soll sich nun ändern.

"Entwicklung am Kanal" ist ein zentrales Kapitel des aktuellen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) überschrieben, das in den kommenden Monaten realisiert werden soll. Es umfasst die Uferbereiche von der Kanalspitze am Trockendock, entlang des Trockendocks bis hin zur Beeskower Straße.

Eine zentrale Maßnahme, die schon seit vielen Jahren im Gespräch ist, ist die Wiederherstellung der Brücke über den Mielenzhafen. Die war wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Dadurch ergeben sich für Fußgänger und Radfahrer bessere Wegeverbindungen von der Innenstadt in Richtung Bahnhof und Fürstenberg.

Inselspitze wird erlebbar

Und eine weitere Brücke wird entstehen, über der Trockendock-Einfahrt. "Die Brücke wird eine Durchfahrtshöhe von 4,60 Meter haben", sagte Michael Reh, Leiter des Bereiches Stadtentwicklung, jüngst im Ausschuss für Stadtentwicklung. Ursprünglich war ein größeres Bauwerk geplant, nun habe man sich für eine einfache Metallkonstruktion entschieden. Ein Rampenturm soll die Barrierefreiheit gewährleisten. Nicht nur fehlende Brücken machen es derzeit kaum möglich, den Uferbereich am Kanal zwischen Straße der Republik und Beeskower Straße erleben zu können. Vor allem die Inselspitze ist derzeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. "Die Inselspitze ist praktisch abgeriegelt", erklärt Michael Reh. Das soll sich ändern. Man soll dort künftig nicht nur laufen können, an der Inselspitze selbst ist ein Platz mit hoher Aufenthaltsqualität vorgesehen, unter anderem mit Bänken und Unterstellmöglichkeiten aus Holz. "Wir wollen diesen besonderen Ort in Szene setzen", verspricht der Bereichsleiter

Einen weiteren Aufenthaltsplatz soll es zwischen der Zufahrt zum Trockendock und dem Mielenzhafen direkt am Kanal geben. Dort steht eine markante Trauerweide, um die eine Rundbank geführt wird. Michael Reh spricht von einem Picknickplatz mit Blick auf den Getreidespeicher. Die Wege entlang des Ufers werden hergerichtet. An einigen Stellen, so sagt Michael Reh, wird die Geschichte des Oder-Spree-Kanals beziehungsweise des Trockendocks und der Schleusen aufgenommen und erklärt. Der neue Weg wird auch entlang des Mielenzhafens fortgeführt und endet in der Karl-Marx-Straße.

Anleger für Fahrgastschiff

Da der neu gegründete Verein historische Binnenschifffahrt Fürstenberg/Oder künftig das Fahrgastschiff MS Charleston betreiben will, ist auch vorgesehen, einen der Anleger wieder herzurichten und in Betrieb zu nehmen.

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis der neue Uferweg genutzt werden kann. In den kommenden Monaten werden die Brutvogelstellen kartiert, danach die Zauneidechsen. Michael Reh rechnet damit, dass im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Nach jetziger Planung soll die Maßnahme, die zu einem erheblichen Teil über Fördermittel finanziert wird, Mitte 2022 abgeschlossen sein.