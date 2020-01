MOZ

Eberswalde Die Deutsche Telekom wird rund jede fünfte ihrer eigenen Filialen schließen und damit rund 800 Stellen einsparen.Auch Eberswalde ist betroffen.

Hier soll nach Angaben eines Telekom-Sprechers der Telekomshop in der Breiten Straße 33 schließen. "Das wird bereits Mitte des Jahres passieren", so ein Sprecher. Die Mitarbeiter seien von der Entscheidung bereits informiert worden. Alle anderen Shops sowie die Telekom-Partnershops im Barnim "bleiben erhalten". Weitere Schließungen sind hingegen in Oranienburg und Eisenhüttenstadt vorgesehen, so die Auskunft aus der Bonner Zentrale.

Filialen bleiben erhalten

Die Deutsche Telekom will knapp 100 ihrer über 500 Telekom-Shops bundesweit schließen. Das liegt daran, begründet der Anbieter, dass immer weniger Kunden in die Innenstädte strömten, gleichzeitig die Online-Bestellungen aber stiegen.

Die Schließungen betreffen das gesamte Bundesgebiet. Insgesamt sollen 99 der 504 eigenen Telekom-Shops bis Ende 2021 dicht machen. Daneben gibt es noch Franchise-Filialen und Partner-Shops, die Telekom-Produkte in Geschäften oder Verkaufsstellen anbieten. So gebe es in vielen Städten mehrere Anlaufstellen, die längst nicht mehr genügend Zulauf von Kunden hätten, erklärte ein Sprecher in dieser Woche. Der Bernauer Shop in der Bahnhofspassage bleibt erhalten.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis zum Ende der Umstrukturierung ausgeschlossen bleiben – stattdessen werden die Stellen über Abfindungen, Altersteilzeit oder Wechsel auf andere Jobs im Konzern eingespart, so die Telekom.

Die Gewerkschaft Verdi, die an dem Umstrukturierungs- und Abschmelzungsprozessen beteiligt war, um den Umbau möglichst sozialverträglich für die betroffenen Mitarbeiter zu gestalten, begrüßte die Einigung, teilte der Konzern in dieser Woche mit. Das Gros der Serviceleistungen der deutschen Telekom werde künftig vor allem über die Onlinezentren und Callcenter laufen. Am Service solle nicht gespart werden, hieß es.