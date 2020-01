Berlin (NBR) In Zeiten der Coronavirus-Furcht mal eine offene Frage: Wie oft am Tag waschen Sie sich die Hände? Jedes Mal, wenn Sie von der Toiletten kommen, hoffentlich. Aber auch vor jedem Essen? Immer, wenn Sie von draußen wieder nach Hause oder ins Büro zurückkommen? Dann wäre da noch die Frage, was Sie unter Händewaschen verstehen? 20 bis 30 Sekunden Einseifen müssten es schon sein, um wirksam Keime wie das Coronavirus zu entfernen – für die meisten eine gefühlte Ewigkeit.

Noch weiß man über das furchteinflößende Virus zu wenig, um die Vorkehrungen in Deutschland als ausreichend bezeichnen zu können. Die Weltgesundheitsorganisation jedenfalls tut sich ganz offenkundig schwer damit, den Ausbruch als "Notlage von internationaler Tragweite" einzustufen. Womöglich handelt es sich bei Entscheidung der Lufthansa, keine Flüge mehr nach China anzubieten, um eine groteske Übertreibung und Panikreaktion. Vielleicht übertreiben die Chinesen, wenn sie Millionenstädte absperren und den Urlaubsverkehr lahmlegen. Klar ist jedoch, dass Händewaschen die wichtigste Vorkehrung gegen eine Erkrankung durch das Coronavirus ist, die jeder Einzelne von uns treffen kann. Leider setzen wir sie in aller Regel zu nachlässig um. Sogar Ärzte und anderes Klinikpersonal waschen sich die Hände häufig genug nicht ausreichend lange.

Das alles sind frustrierende Einsichten in diesen Zeiten. Solange insbesondere die Kenntnis über die Vorteile einer gründlichen Handhygiene nicht zunimmt, kann das Coronavirus weiter seinen Schrecken verbreiten und viele in Sorge und Aufregung versetzen. Dabei wäre alles doch so einfach. Deshalb, liebe Leser, ran an die Waschbecken.