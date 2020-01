GZ

Berlin/Neuglobsow Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) Berlin, das auch die Experimentelle Limnologie am Stechlinsee bei Neuglobsow betreibt, hat einen neuen Chef. Der belgische Gewässerökologe und Evolutionsbiologe Luc De Meester tritt als neuer Direktor an die Spitze der Forschungseinrichtung, wie das Institut mitteilte.

Ferner übernehme De Meester auch die Professur für "Freshwater Science" an der Freien Universität Berlin. Luc De Meester übernimmt den Direktorenposten von Klement Tockner, der das IGB von 2007 bis 2016 leitete, bevor er zum Präsidenten des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF berufen wurde. In der Zwischenzeit wurde das Institut kommissarisch von Mark Gessner geleitet, der als Leiter der IGB-Abteilung Experimentelle Limnologie in Neuglobsow tätig ist.

Das Institut erforscht die grundlegenden Vorgänge in Gewässern und deren Lebensgemeinschaften sowie ihre Reaktionen auf Umweltveränderungen, einschließlich menschengemachter Veränderungen wie der Klimaerwärmung und der Urbanisierung.