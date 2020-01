Berlin (NBR) Die Bundesregierung will die Landwirte mit einer Milliarde Euro zusätzlicher Hilfsgeldern unterstützen – eine Branche, die schon jetzt hohe Fördermittel bekommt.

Das wird nicht viel nützen, denn tatsächlich wollen die wütenden Landwirte keine zusätzliche finanzielle Unterstützung. Sie wollen eine Art staatliche Versicherung, dass ihre Art zu wirtschaften die Richtige ist und sich nicht ändern muss. Leider ist das aber viel zu oft nicht mehr der Fall, und die Lücke zwischen Selbst- und Fremdbild klafft bei einigen Bauern doch arg auseinander.

Die Regierung sollte daher den Bauern vor allem die Wahrheit sagen – und zwar in aller Deutlichkeit. Zum Beispiel bei der Düngeverordnung, die große Aufregung hervorruft. Ganz offenkundig ist das Grundwasser in vielen Gebieten derart belastet, weil zu viel Gülle ausgefahren wird. Die Europäische Union hat bereits seit Jahren eine Korrektur gefordert, die gilt es nun umzusetzen. Trostpflaster helfen in dieser Situation nicht weiter. Stattdessen sollte die Bundesregierung Konzepte finden, mit denen sie darlegt, wieso ein Umsteuern in der Landwirtschaft zwingend nötig ist und wie es funktioniert.