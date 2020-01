Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Zwar ist die Arbeitslosigkeit in allen Geschäftsstellen der Arbeitsagentur Eberswalde im Januar erwartungsgemäß leicht angestiegen, doch trägt der milde Winter dazu bei, dass schon in den nächsten Tagen und Wochen mit einem Rückgang zu rechnen ist.

So jedenfalls schätzen die Arbeitsagentur und die Jobcenter der Kreise Uckermark und Barnim die aktuelle Situation ein. Rückblickend betrachtet hat die Arbeitslosenquote in der Region einen historischen Januar-Tiefstwert erreicht: Sie liegt derzeit bei 7,6 Prozent – die niedrigste Zahl seit 1995. "Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation ein guter Start ins neue Jahr", so Petra Röhlinger-Hissnauer, Chefin der Eberswalder Agentur.

Eberswalde schert aus

Verglichen mit dem Vorjahr ist ein weiterer Rückgang um 0,5 Prozent zu verzeichnen. Damit reduziert sich das Heer der Arbeitslosen seitdem um 762 Menschen. Kurioserweise profitiert gerade die Uckermark von dieser Entwicklung am meisten. Hier ist die Arbeitslosenquote im Januar 2019 noch ein Prozent höher gewesen.

Ebenso kurios: Im Januar gab es ausgerechnet im Raum Eberswalde einen vergleichsweise überdurchschnittlichen Zuwachs an Arbeitslosen. Das ist umso unverständlicher, weil vor allem Eberswalde im gesamten vergangenen Jahr den stärksten Rückgang der Arbeitslosenquote in Uckermark und Barnim verzeichnete. "Eigentlich sollten die Eberswalder mehr von der Nähe zum Speckgürtel profitieren", so Gaby Wehrens, Chefin des Barnimer Jobcenters.

Anhand der Arbeitskräftenachfrage merken Arbeitsagentur und Jobcenter den ungebrochenen Bedarf von Unternehmen. Die Zeiten, in denen der Arbeitgeberservice Klinken putzen musste, um wenigstens einen Minijob für seine Kunden zu ergattern, gehören längst der Vergangenheit an. Stattdessen reichen Firmen ganze Listen freier Stellen ein, von denen höchstens ein kleiner Teil mit geeigneten Leuten besetzt werden kann.

Auch wenn deutschlandweit derzeit viel von Flaute und Entlassungen in einigen Branchen zu hören ist, sehen die Arbeitsmarktbeobachter im Nordosten Brandenburgs keine derartigen Anzeichen. "Eine schwächeren Aufschwung können wir nicht feststellen", bestätigt Gaby Wehrens.

Und auch Michael Steffen vom Jobcenter Uckermark bestätigt diesen Optimismus durchaus. Ziel ist, in diesem Jahr die Arbeitslosenquote deutlich unter zehn Prozent zu halten. Dafür spricht, dass die Zahl der gemeldeten freien Stellen in jedem Jahr weiter steigt. Derzeit sind es 2737 in den beiden Landkreisen Uckermark und Barnim.

Deutlich gesunken ist wiederum die Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Sie geht auch in den Monaten zurück, in denen saisonüblich die Arbeitslosigkeit steigt. Der Trend setzt sich seit Jahren fort. Das liegt einerseits an den gestiegenen Chancen für Menschen, die lange Zeit keinen Job hatten, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Andererseits gehen auch Langzeitarbeitslose in Rente und verlassen damit den Arbeitsmarkt.