Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Ein neuer Nahverkehrsplan soll eine Mehrleistung von mindestens einer Million Euro als Zielrichtung beinhalten. Auch eine Abstimmung mit den Nachbarlandkreisen sei anzustreben, genauso wie ein Beteiligungsverfahren mit den Kommunen des Landkreises Oder-Spree.

Der Kreistag wird sich mit diesen Fragestellungen im Rahmen seiner 4. Sitzung am Mittwoch ab 17 Uhr im Atrium des Landratsamtes auf Antrag der SPD-Fraktion mit der Stärkung des ÖPNV-Angebots im Landkreis Oder-Spree beschäftigen.

In diesem Zusammenhang soll die Einführung von Plus-Bussen im Landkreis geprüft und Vorschläge zum Einsatz im Rahmen des Plans vorgelegt werden. Auch alternative Bedarfsverkehr-Angebote seien zu prüfen.

Zur Begründung des Antrags heißt es: "Im ländlichen Raum des Landkreises gibt es zahlreiche Orte und Ortsteile, die derzeit im ÖPNV nur durch den Schülerverkehr erreichbar sind." Da dieser jedoch in der Regel an Wochenenden und in den Ferien gar nicht und in der Schulzeit auch nur zu für andere potenzielle Nutzer ungünstigen Zeiten stattfinde, sei vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein Umsteuern erforderlich.

Beraten wird dabei auch zur Erhebung von Gebühren zur Abfallentsorgung, zur Richtlinie für den Seniorenbeirat und zur Aufhebung der Satzung zur Schulspeisung an Schulen in Trägerschaft des Kreises sowie zu Rettungsdienstgebühren.