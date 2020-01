Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Durch die Steh- und Balancierhilfe wird die Standsicherheit des Nutzers deutlich erhöht." Die nüchterne Feststellung des deutschen Patent- und Markenamt klingt für Achim Kiesewetter wie Musik in den Ohren. Nach Monaten des mühevollen Tüftelns darf sich der 54-jährige Fürstenwalder nun Patentinhaber nennen. Seine Erfindung: eine "Steh- und Balancierhilfe", so die vorläufige Bezeichnung seiner Konstruktion, sorgt für Stabilität beim sogenannten Stand Up Paddling (SUP), wodurch sich die Erlebnisqualität bei der sportlichen Betätigung deutlich erhöht.

SUP – schon wieder so eine Trendsportart, die bald wieder verschwunden sein wird? Achim Kiesewetter zeigt im Gespräch mit der MOZ durchaus Verständnis für eine gewisse Skepsis. "Was ist das denn?", sei auch seine erste Reaktion gewesen. Als begeisterter Wassersportler, der seit Jahren dem Segeln und Surfen nachgeht, probierte er es einfach mal aus – und war sofort Feuer und Flamme. Das einzige Problem: Verliert der Paddler den Halt auf seinem Board, kann die Landung im Wasser sehr unsanft ausfallen.

Seine Stabilisierungshilfe verringere die Gefahr, etwa bei stärkerem Wellengang durch Wind oder Motorbootverkehr, im wahrsten Sinne des Wortes "baden zu gehen", erklärt Kiesewetter. Das SUP könne dadurch auch unabhängig von Witterungsverhältnissen und als Langstreckensport genutzt werden.

Sehr spektakulär wirkt seine Erfindung auf den ersten Blick nicht: Einige Stangen Aluminium, ein Fahrradsattel und Kunststoff-Füße aus dem 3D-Drucker. "Gute Erfindungen sollen ja gerade unkompliziert sein", so Kiesewetter.

Wohnzimmer als Werkstatt

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht bekanntlich eine entnervte Frau. Wie viel Stunden er wohl insgesamt in seinem Hobbykeller verbracht hat? "Hobbykeller ist gut", sagt Diana Kiesewetter und lacht. "Das passierte alles im Wohnzimmer". Der Haussegen bei Kiesewetters hing jedoch zu keiner Zeit schief – ganz im Gegenteil. Die 45-Jährige war weitaus mehr als nur eine geduldige Beobachterin. Ständig habe sie ihn ermutigt, bestätigt Achim Kiesewetter. Mehr noch: Die Idee mit der Patentierung sei eigentlich von seiner Frau gekommen, erinnert er sich. "Wenn es Hand und Fuß hat, dann solltest du es für ein Patent anmelden", habe sie gedrängt. Nach Testläufen habe sie mitdiskutiert, mitkonstruiert und Ratschläge gegeben. ."Die Unterstützung war 100 Prozent", begeistert sich Kiesewetter. Es sei toll, dass ihr Mann die ganze Sache durchgezogen habe, befindet Ehefrau Diana. "Ich bin stolz auf ihn."

Etwas Bastelarbeit, im Amt vorbeigehen, seinen Namen angeben – und fertig ist das Patent? "Ja, von wegen", lacht Kiesewetter. "Ein ganz schöner Aufwand", stellt er rückblickend fest. Zeichnungen, Baupläne, Beschreibungen habe er einreichen müssen. Die Arbeit beginne mit langwierigen Internetrecherchen. Dabei könne so mancher Fehler unterlaufen. Erscheint eine Erfindung, die sich gerade in der Entwicklung befindet, auf Portalen wie Youtube oder Facebook, kann eine Patentwürdigkeit aufgrund der bereits vollzogenen Veröffentlichung erlöschen. Nicht umsonst ließen sich viele Erfinder von Anfang an von einem Patentanwalt beraten. Ein halbes Jahr habe er intensiv daran gearbeitet und einen mittleren vierstelligen Betrag investiert.

Vermarktung nebensächlich

"Es ist ein sehr gutes Gefühl", betont Kiesewetter stolz. Die Begeisterung für das SUP ist bei den Eheleuten größer denn je. Bis zu acht Stunden können Achim und Diana Kiesewetter im Tandem unterwegs sein. Es sei ein "faszinierender Sport", der meditative Elemente mit sportlicher Betätigung verbinde. Einen zusätzlichen positiven Nebeneffekt habe das SUP außerdem: Es fördere die Kommunikation, weil man von Leuten oft darauf angesprochen wird.

Eine Vermarktung des Patents steht für den Erfinder jedoch nicht im Vordergrund. Es gebe zwar eine Reihe von Interessenten. Ob und welche Wege der Vermarktung er einschlagen werde, sei noch nicht geklärt. Ihm gehe es darum, "anderen Menschen eine Freude zu breiten" und für den Sport zu begeistern" sagt Achim Kiesewetter.