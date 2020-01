Achtung! Wer über die Schleusenbrücke Lehnitz auf der B 273 von Oranienburg nach Schmachtenhagen fährt oder in umgekehrter Richtung unterwegs ist, sollte Tempo 30 beachten. Nur so bleibt gewährleistet, dass die Brückenschäden nicht noch größer werden, bitten Fachleute um Verständnis. © Foto: Friedhelm Brennecke

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es sind vor allem die Widerlager, in denen sich Risse gebildet haben, und der Beton bröselt. Damit diese Schäden sich nicht vergrößern, wurde auf der Schleusenbrücke Lehnitz vor einigen Tagen Tempo 30 angeordnet. "Das ist eine rein organisatorische Vorsichtsmaßnahme", sagt Sebastian Dosch vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde. Die Brücke sei keineswegs akut gefährdet.

Tempo 30 unbedingt beherzigen

Mit der Temporeduzierung würden allerdings die Vibrationen durch den Verkehr vermindert. Das stelle die einzig sinnvolle Möglichkeit dar, den nur "mittelprächtigen Zustand" dieser stark befahrenen Brücke im Zuge derB 273 solange zu erhalten, bis ein Neubau betriebsbereit sei. "Daher unser klarer Appell an alle Verkehrsteilnehmer, bei einem so sensiblen Bauwerk wie dieser Brücke, sich unbedingt an Tempo 30 zu halten", bittet Dosch. Eine grundhafte Sanierung der schadhaften Stellen an den Widerlagern wäre aus ingenieurtechnischer Sicht mehr Geldverschwendung als dauerhafter Reparaturerfolg, sagt der Fachmann.

Pläne für einen Brückenneubau gibt es schon länger. Doch die seien inzwischen überholt. Nachdem entschieden sei, dass die Oder-Havel-Wasserstraße verbreitert werden soll, werde zunächst ein Planfeststellungsverfahren nötig. Denn die neue Querung über den Oder-Havel-Kanal benötige dann natürlich eine größere Spannweite als die jetzige Brücke. Außerdem, so die aktuelle Planung, soll der Brückenneubau direkt neben der bestehenden Brücke errichtet werden.

Dosch geht davon aus, dass das Planfeststellungsverfahren frühestens im nächsten Jahr beginnen kann. Mit einem Neubau der Schleusenbrücke rechnet er frühestens 2025. Da die neue Brücke parallel zur alten gebaut werde, bleibe die solange in Betrieb, bis der Neubau fertiggestellt sei. Deshalb könne nach jetzigem Stand auf eine weiträumige Umleitung des Verkehrs auf der B 273 verzichtet werden. Die Straßenführung an beiden Seiten des Kanals muss dann allerdings leicht verschwenkt werden.

Die Schleusenbrücke sei trotz der bekannten Schäden nicht akut gefährdet, unterstreicht Dosch noch einmal. Allerdings sei sie auch nur mit dem Mittel der Temporeduzierung über die nächsten Jahre zu erhalten. "Wir überprüfen den Zustand der Brücke regelmäßig", sagt Dosch. Sollten sich dabei gravierendere Schäden herausstellen, müsse man neu überlegen, wie zu verfahren sei. Schlimmstenfalls drohe eine Vollsperrung. Um das zu verhindern, komme auf die Nutzer der Lehnitzer Schleusenbrücke jetzt die besondere Verantwortung zu, mit ihrem Verhalten (Tempo 30) den bestehenden Zustand möglichst lange zu sichern. Noch längst nicht alle Verkehrsteilnehmer haben das indes verinnerlicht.