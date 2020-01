Jens Sell

Strausberg (MOZ) Um 9,5 Prozent, in absoluter Zahl um 259, ist die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Strausberger Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit im Januar gestiegen. Sie beträgt jetzt 2977, das sind genau 299 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote, zuletzt bei rekordverdächtigen 3,8 Prozent, kletterte auf 4,1 Prozent. Zur Einordnung: Die Geschäftsstelle Seelow verzeichnet 8,7 Prozent, Bad Freienwalde 9,6 Prozent Arbeitslose.

Der Frankfurter Leiter der Arbeitsagentur, Jochem Freyer, kommentiert: "Zum Jahresende hin laufen viele befristete Arbeitsverträge aus oder werden nicht verlängert und in vielen Branchen geht die Geschäftstätigkeit unabhängig vom Wetter zurück – so in der Gastronomie, in der Landwirtschaft oder auf dem Bau." In der Strausberger Geschäftsstelle meldeten sich im Januar 901 Personen arbeitslos, das waren 84 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 648 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar um 80 auf 823 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 161 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Januar 169 neue Arbeitsstellen in Strausberg an.

Unter den derzeit in der Region am meisten nachgefragten Fachkräften rangieren die für die Wartung von Eisenbahninfrastruktur ganz oben. Danach kommen Bürofachkräfte, Altenpflege, Objekt-, Werte- und Personenschutz, Lkw-Fahrer, Verkäufer, Kraftfahrzeugtechniker, Erzieher und Kinderbetreuer.