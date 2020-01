Sabine Rakitin

Eiche Nachdem in jüngerer Vergangenheit immer wieder Kleingärten in Eiche von Dieben heimgesucht worden waren, nahmen Polizeibeamte in Zivil den Bereich verstärkt unter die Lupe.

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr hörten sie aus einer Parzelle in der Anlage Ahrensfelder Berge verdächtige Geräusche.Als die Polizisten sich dem Grundstück näherten, rannte von dort eine dunkel gekleidete Person davon und flüchtete in ein nahe gelegenes Waldgebiet. Umgehend wurden ein Fährtenhund, ein Polizeihubschrauber und Berliner Polizisten informiert und in die weitere Suche nach dem Flüchtigen eingebunden.

Die Besatzung des Hubschraubers war es dann auch, die gleich zwei Männer auf einem Waldweg ausmachte, die sich vergeblich bemühten, von der Polizei nicht wahrgenommen zu werden. Die Hubschrauberbesatzung informierte ihre Kollegen und leitete sie zu dem Punkt, an dem sich das Duo befand. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Moldawier im Alter von 21 und 39 Jahren, wurden festgenommen. Sie sind polizeibekannt, nicht nur in Deutschland.

In dieser Nacht sind in der Kleingartenanlage in Eiche vier Lauben aufgebrochen worden. Das Diebesgut lag unweit der Tatorte für den Abtransport bereit. Kriminaltechniker sicherten umfangreiche Spuren, die nun ausgewertet werden. Zudem prüft die Polizei, ob die beiden Männer auch für andere Taten verantwortlich sind.