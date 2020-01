MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einer Schlägerei ist es am Mittwochabend in der Warschauer Straße in Frankfurt (Oder) gekommen.

Nach bisherigen Kenntnissen waren drei Männer (35, 40 und 40) an einem Wohnhaus erschienen und hatten sich mit einer Mieterin (26) gestritten. Ein Mann (33) schritt ein und wurde von dem Trio geschlagen und getreten.

Alarmierte Polizisten konnten die geflüchteten Männer stellen. Zwei von ihnen waren erheblich alkoholisiert. Der 33-Jährige musste mit einer Gesichtsverletzung in die Klinik, auch sein Konkurrent (35) wies eine Schnittverletzung auf, lehnte jedoch eine Behandlung ab. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.