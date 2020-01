Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Saisonbedingt sind die Arbeitslosenzahlen im Januar gestiegen – auch in Bad Freienwalde. Dies teilt die Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder) mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Zahl der Erwerbslosen jedoch deutlich zurück.

Aktuell sind im Bereich der Geschäftsstelle Bad Freienwalde 1410 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Dies sind 101 mehr als im Dezember, aber 212 weniger als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 9,6 Prozent, was einen Anstieg von 0,7 Prozentpunkten zum Vormonat bedeutet. Verglichen mit dem Januar 2019 sank die Quote jedoch um 1,4 Prozentpunkte. Im Bereich der Geschäftsstelle Seelow liegt die Quote der Erwerbslosen bei 8,7 Prozent, in Strausberg gar nur bei 4,1 Prozent. Auch in diesen beiden Geschäftsstellenbereichen stieg die Zahl gegenüber Dezember an, stärker als in Bad Freienwalde.

Gabriele Schoel, Geschäftsführerin des Jobcenters Märkisch-Oderland, bewertet die aktuelle Situation folgendermaßen: "Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen, die wir betreuen, um fast ein Fünftel gesunken. Die gute Lage am Arbeitsmarkt hat vielen eine neue Jobperspektive eröffnet. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass dies so bleibt und noch mehr Menschen profitieren." Die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und für Weiterbildungsmaßnahmen sollen durch neue Angebote unterstützt werden, so Gabriele Schoel.