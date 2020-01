Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend wird die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen und Walken fortgesetzt. Um 10 Uhr steht mit Start und Ziel neben der Inselgaststätte der dritte Wettbewerb an. Wie bei den ersten beiden Läufen sind Distanzen über zwei und sechs Kilometer im Angebot. Die ersten drei Läufe werden zusätzlich als Winterserie gewertet. Die Auszeichnung für die drei Besten in den einzelnen Altersklassen wird unmittelbar vor dem vierten Start am 15. Februar auf der Insel vorgenommen.

Viele der Athleten werden bereits heute geehrt. Ab 18 Uhr gibt es in der Inselgaststätte die Auszeichnung für den Oder-Spree-Cup. Dort zugegen sind auch die in Königs Wusterhausen wohnenden Thomas Gogolin (Tripoint Frankfurt) und Carolin Mattern (OSC Berlin). Da beide in Eisenhüttenstadt übernachten, starten sie auch bei den Stadtmeisterschaften und dürften für die sechs Kilometer erste Sieg-Anwärter sein. Gogolin – der sich auf die Europa- und Weltmeisterschaft im Duathlon vorbereitet – war in den ersten beiden Läufen der Schnellste. Möglicherweise kommt der in Eisenhüttenstadt aufgewachsene Felix Ledwig. Als Starter für den LAC Olympia Berlin war er bei den Hallen-Landestitelkämpfen in Potsdam über 3000 Meter Fünfter in 8:55,13 Minuten. Dann wäre er Favorit.