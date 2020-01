Karsten Glatzer

Zechin Mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen gehen die Classic-Kegler vom aktuellen Liga-Primus und den Gästen der SG Zechin in die Meisterschaftspartie der Verbandsliga am Sonnabend (14 Uhr). Während der Tabellenführer Senftenberg eine Bilanz von 18:6 Zählern und eine aktuelle Siegesserie von vier Spielen am Stück vorweisen kann, läuft es bei den Oderbrüchern alles andere als rund. Der Auftaktniederlage im Ostbrandenburgderby beim FC Schwedt und das folgende Heimdebakel gegen SKC Kleeblatt Berlin II, sorgten nicht gerade für Luftsprünge bei der SG Zechin. Mit 3170:3125 Holz und einem 6:2 nach Mannschaftspunkten zeigten die Oderbrücher ihre bisher schlechteste Vorstellung in den vergangenen Jahren auf der eigenen Bahnanlage.

Klar, dass Senftenberg um die Favoritenrolle nicht umhin kommt und mittlerweile als einer der ganz heißen Titelanwärter gehandelt wird. Als deutliches Indiz dürfen auch die Platzierungen der Alexander Schuppan (Rang drei), Jens Lehmann (fünf) und Ben Ungermann (acht) in der Einzelstatistik gewertet werden, die das beeindruckende Gesamtbild der Seestädter in der laufenden Spielzeit komplettieren.

Die SG Zechin wird die Reise zum Meisterschaftsfavoriten, der zudem bisher nur einmal vor heimischer Kulisse den Kürzeren zog, nicht in Bestbesetzung antreten können. Mit mehr Glück als Können behaupteten die Oderbrücher bisher den vierten Rang im Gesamtklassement, da die direkten Ligakonkurrenten die Zechiner Schwächen nicht nutzten. Alles andere als eine Niederlage der Zechiner Truppe dürfte bereits als eine kleine Sensation gewertet werden.