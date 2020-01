Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Plötzlich waren sie da: Neun Landwirte aus Wildberg, Kerzlin, Stöffin, Wusterhausen und Dreetz haben sich am Donnerstag spontan auf den Weg gemacht, um bei dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke (CDU) gegen die Agrarpolitik des Bundes zu protestieren. Vor allem gegen den jüngsten Beschluss der Regierung, in den nächsten vier Jahren eine Milliarde Euro an die Landwirtschaft zu zahlen, mit der die Auswirkungen der verschärften Düngeverordnung abgemildert werden sollen. Die Bauern bezeichnen diese Summe, die im ersten Augenblick unglaublich hoch klingt, als Schweigegeld oder Bestechung. Der Bundestagsabgeordnete Steineke war zwar nicht in seinem Neuruppiner Büro – ein Zeichen haben die Bauern dennoch gesetzt.

Keine Begeisterung

Die Nachricht von der so genannten Bauernmilliarde hat bei den Landwirten alles andere als Begeisterung hervorgerufen. Runtergerechnet auf einen Betrieb würde das pro Jahr einen Zuschuss von etwa 950 Euro ausmachen. Das ist nach Einschätzung der Bauern, die beispielsweise wegen der Sperrzeiten für das Gülleausbringen neue Lagerräume bauen müssten, zu wenig. Der Landesbauernverband kritisiert zudem, dass mit der Zahlung den Bauern Hilfe signalisiert werde, aber die Korrektur in der Agrarpolitik fehle. Das kritisierte am Donnerstag sogar die Naturschutzorganisation Greenpeace. Die Initiative "Land schafft Verbindung", der zahlreiche Bauern angehören, fordert beispielsweise ein einheitliches Messverfahren, mit dem nachgewiesen werden kann, dass sie tatsächlich die Verursacher der Nitratbelastung im Grundwasser sind. "Das sind nicht nur wir. Es gibt auch viele kaputte Klärgruben oder es werden Abwässer einfach in die Flüsse verklappt", so Landwirt Thomas Essig aus Dreetz.

Aber nicht nur das ist es, was die Landwirte auf die Palme treibt. Stephan Rohde vom Gut Stöffin bemängelt die Bildungspolitik, die die Landwirtschaft gar nicht mehr berücksichtige. "Ich kenne mehrere Kinder aus Neuruppin, die sind sich sicher, dass Kühe lila sind", sagt er. Hinzu komme noch, dass sich Bauern aktuell vorwerfen lassen müssen, dass sie die ganze Zeit zu Hause sitzen. "Wenn wir aber im Sommer 16 Stunden auf dem Mähdrescher sitzen und Büroarbeit erledigen, weil die Bürokratie es so verlangt, fahren andere ans Wasser", so Essig. Er halte es auch für ein Unding, dass aktuell Milch zum Preis von 55 Cent in Supermärkten angeboten werde. Das machte deutlich, wie sehr die Preise gedrückt werden. "Das ist doch ein Unding", sagte er. Sie als Landwirte wollen einfach nur fair behandelt werden, von der Gesellschaft und von der Politik, fordert Essig.

"Europäische Union heißt doch, dass wir alles etwas gemeinsam machen, oder nicht?", fragt sich der Landwirt. Seine Mitstreiter und er hätten aber völlig andere Ausgangsvoraussetzungen als Landwirte im benachbarten Ausland, die günstiger und ohne viele Verbote produzieren könnten. Dennoch würden sie ihre Produkte nach Deutschland verkaufen. "Wir holen die Äpfel aus Italien und in Werder und im Alten Land werden sie weggeworfen. Unsere Wertschätzung landet in der Tonne", beklagt er. "In Deutschland sind kleine Käfige zur Haltung von Hühnern verboten worden, und wir mussten alles neu machen. In Polen wurden die aufgekauft. Und dort werden jetzt in diesen Käfigen Eier billig für unsere Nudelhersteller produziert", ärgert sich Bauer Kay Schmidt aus Wusterhausen. "Wir sind in Deutschland nur noch Vorreiter, nur wir müssen immer zurückstecken, nicht die anderen", kritisiert Essig. Die aktuelle Lage habe für die Landwirte nichts mit Gleichbehandlung, Fairness und Wertschätzung zu tun. "Uns steht das Wasser nicht bis zur Brust. Es steht uns bis zur Oberlippe", so Bauer Essig.