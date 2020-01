Manuela Bohm

Ribbeck (MOZ) Zur zumeist ungemütlichen Jahreszeit lädt der Ribbecker Bücherwinter zu zahlreichen Veranstaltungen in die örtliche Alte Schule, ins dortige Schloss, ins Theater der Frische und ins Landhaus Ribbeck ein. Literarisches, Humorvolles, eine Ausstellung und auch Musikalisches wird bis März geboten.

Über das Havelland hinaus, in die Metropole Berlin schaut Thorsten Harmsen. Der Ur-Berliner gibt mit seinem Buch "Der Mond ist ein Berliner - Wunderliches aus dem Hauptstadtkaff" Einblicke in das Großstadtleben aus einem distanzierten Blickwinkel, gepaart mir "Herzlichkeit, Witz und Ironie gegenüber den Marotten des Berliner Weltbürgers", wie es in Ankündigung seiner Lesung heißt. Der Redakteur der Berliner Zeitung hat mehr als 100 Berlin-Glossen gesammelt, die sich unter anderem mit geheimen Raumstationen, undankbaren Möwen oder kuriosen Ideen zum Klimawandel befassen. Thorsten Harmsen liest am 1. März, 15.00 Uhr, in der Alten Schule.

Bereits die Ankündigung "Ein Vater und vier Töchter" lässt wohl aufhören. Tillmann Prüfer hat dieses Familienglück zu Hause. Sein neues Buch über das Zusammenleben mit seinen 20-, 14-, 12- und 6-jährigen Töchtern bringt er zur Lesung am 15. März mit nach Ribbeck. "Und wie ist es so mit vier Töchtern? Neben der Tatsache, dass man als Vater beim Essen die Reste von allen kriegt, ist es vor allem - laut", heißt es in der Beschreibung zum Buch mit dem Titel "Kriegt das Papa, oder kann das weg?" Der Mitvierziger liest ebenso in der Alten Schule, am 15. März ab 15.00 Uhr.

Zur zweiten musikalischen Veranstaltung seit Eröffnung der Reihe am 26. Januar laden "Die wilden Witwer" am 2. Februar, 15.00 Uhr, in die Alte Schule ein. Sie haben Schlager der 20er und 30er Jahre unter dem Titel "Ich steh´ im Schnee" im Gepäck.

Ricarda Ulm bringt zum Valentinstagam 14. Februar "Jazz und die Liebe" ins Schloss Ribbeck. Um 17.30 Uhr beginnt das Programm der Sängerin, inbegriffen ist ein Vier-Gänge-Menü.

"Die Abrafaxe - Auf Weltreise", so heißt die Ausstellung, die die Alte Schule bis 21. März zeigt. Sie nehme laut Ankündigung der Veranstalter mit auf eine "turbulente Weltreise, an der doch tatsächlich auch ein von Ribbeck teilnimmt". Der Eintritt zu Ausstellung ist frei.

Noch insgesamt 15 Veranstaltungen finden in den kommenden acht Wochen im Dorf statt, das durch Fontane mit der Birne verbunden ist. Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten und Reservierungen erhalten Interessierte bei den Veranstaltern, unter anderem auf den Internetseiten www.landhaus-ribbeck.de, www.theaterderfrische.de, www.schlossribbeck.de und www.alteschule-ribbeck.de.