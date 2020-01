Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Ferienzeit – handballfreie Zeit. Zwei Wochen Pause haben nun die Handballer der Uckermark. Und die können die Damen des HCA II unbeschwert genießen, denn sie stehen ungeschlagen mit 24:0 Punkten an der Spitze der Kreisliga. Zuletzt verbuchten sie einen 33:18-Erfolg gegen den HC Pritzwalk.

"Gewinnt man einige Spiele sehr hoch, schleichen sich unwillkürlich manchmal Gedanken in den Kopf, es könnte problemlos immer so weitergehen", so die Befürchtung des HCA-Coach Thomas Branding. Also musste er seine Mädels von Anfang an richtig einzustellen, um mit dem nötigen Respekt und der erforderlichen Aggressivität ins Spiel gegen den Tabellenletzten (4:20) zu gehen.

Die Partie begann vielversprechend. Anne Schwandtke, Michelle Lindner und Amelie Seidel warfen die ersten HCA-Tore, aber ähnlich wie in der ersten Begegnung ließ sich Pritzwalk nicht abschütteln und kam über die Mitte mit Sprungwürfen oder mit Anspielen zum Kreis und zum Erfolg. "Viel war meinen Mädels nicht vorzuwerfen, oftmals waren sie bis zum Tor mit hoher Geschwindigkeit durchgedrungen, um dann immer wieder an der Torhüterin zu scheitern. Das arbeitete sichtlich in den Köpfen und so ging manchmal die spielerische Leichtigkeit und der aufzubauende Druck zum Tor verloren", erinnert sich Branding.

So war es eher ein zähes Ringen, um den HCA-Vorsprung nach und nach auszubauen. Der große Vorteil des Teams ist die große Breite der Torschützen. So waren es neben den "Dauerbrennern" vor allem Anne Schwandtke und Manja Stobke, die sich erfolgreich in die Torschützenliste eintrugen. Zur Halbzeit stand ein 16:10 zu Buche – ein gefährlicher Zwischenstand.

Einige Probleme wurden in der Halbzeitpause angesprochen. Die wieder gut parierenden Torhüterinnen sprachen die mangelnde Abwehrleistung bei Sprungwürfen an. Es galt, bestimmte Dinge zu verändern.

Umstellung in der 2. Halbzeit

In die zweiten 30 Minuten ging eine umgestellte Mannschaft. "Das Erfreulichste überhaupt war, dass egal wer spielt, inzwischen soviel Selbstvertrauen da ist, dass eine Vanessa Grunow, Finja Sievers, Paula Friedrichs und zum ersten Mal wieder eine Sarah Svarovsky sofort Druck auf den Gegner ausübten und sich als Torschützen eintrugen", so Trainer Branding.

Jetzt wurde geblockt und die abgefangenen Bälle sofort zur immer laufenden Elisa Branding weitergeleitet, die entweder selbst abschloss oder ein erfolgreiches Zusammenspiel einleitete. Pritzwalk gelangen in der zweiten Halbzeit tatsächlich nur noch sieben Treffer. So stand am Ende ein sicherer 33:18-Erfolg.