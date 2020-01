Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) In Bernau wird das Jahr 2020 ein "Jahr der Fertigstellungen und Schlüsselprojekte". Das hat Bürgermeister André Stahl (Linke) angekündigt. Alle Vorhaben stünden unter der Leitidee "Gesund wachsen – gesund leben", erklärte er. Im Fokus der Stadt befänden sich Maßnahmen in den Bereichen Verkehr, Grün/Natur und soziale Infrastruktur.

Die Bedingungen dafür stünden gut. Die Stadt sei seit 2009 schuldenfrei, der Haushalt 2020 mit einem Volumen von 110 Millionen Euro ein "Rekordhaushalt". 38 Millionen Euro will die Stadt in diesem Jahr investieren Die Investitionsquote liegt bei 35 Prozent.

Neues Geschäftsfeld

Insgesamt 21 bereits begonnene oder in Planung befindliche Schlüsselprojekte stehen auf der Liste der Stadt für dieses Jahr. Die MOZ stellt sie in einer Serie vor. Heute: der Bau von Parkhäusern.

Bereits im Rohbau befindet sich das neue Parkhaus auf dem Gelände der Stadtwerke an der Breitscheidstraße. Im vergangenen Juli fand die Grundsteinlegung für das 4,5 Millionen Euro teure Gebäude mit 400 Stellplätzen statt. Fertig gestellt werden soll es im Sommer dieses Jahres. Es gebe bereits "eine erhebliche Nachfrage nach Mietparkplätzen, auch von Anwohnern der Innenstadt" bei den Stadtwerken, sagt Stahl. Die städtische Gesellschaft baut das Parkhaus nicht nur, sondern sie wird es auch betreiben. Sie baut nach Angaben des Bürgermeisters "ein ganz neues Geschäftsfeld" auf: ein zentrales Parkplatzmanagement in Bernau. Konkret würde das bedeuten: Die Gesellschaft übernimmt von der Stadt nicht nur die Betreibung des vorhandenen Parkhauses an der Waschspüle, sondern auch alle weiteren neuen Parkhäuser, die in Bernau von der Stadt selbst oder deren Gesellschaften errichtet werden.

Eines der ersten wird das Parkhaus am S-Bahnhof Friedenstal sein. Um das war nach einer Initiative der SPD-Fraktion vor fünf Jahren lange von Parlament und Verwaltung gerungen worden. Zum vierten Quartal 2020 ist nun der Baubeginn angekündigt. Vorgesehen sind 560 bis 570 Pkw-Stellplätze mit der Möglichkeit, auf bis zu 700 Stellplätze aufzustocken. Außerdem soll es mindestens 300 Fahrrad-Stellplätze geben. Die Fertigstellung ist bis zum Brandenburg-Tag 2021 geplant.

Weitere 700 Stellplätze soll ein Parkhaus haben, dass im Zusammenhang mit der Bebauung des Ladeburger Dreiecks errichtet wird. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wobau wird es bauen. Der Aufsichtsrat hat bereits grünes Licht dafür gegeben. Die Planung beginnt in diesem Jahr. Baustart soll 2021 sein.

Ladeburger Dreieck in Planung

Ebenfalls ein Projekt der Wobau wird die gewünschte Veranstaltungshalle für 2000 Besucher am Ladeburger Dreieck sein. Mit dieser steht eine Tiefgarage für 100 Pkw in Verbindung. Und schließlich werden von der Wobau am Ladeburger Dreieck auch Büro- und Geschäftsräume sowie Räumlichkeiten für medizinische Bildung errichtet - eine weitere Tiefgarage inklusive. Bürgermeister Stahl schwebt eine Art "Tunnelsystem" am Ladeburger Dreieck vor, mit "einer Einfahrt von der Ladeburger Chaussee aus".

Eines steht bereits jetzt fest: Der "wilde" Parkplatz am Krankenhaus, auf dem derzeit täglich an die 400 Fahrzeuge stehen, wird mit Beginn der Bebauung des Ladeburger Dreiecks obsolet. Für die Übergangszeit, bis das Parkhaus fertig sei, könne es maximal 250 Stellplätze als Ersatz im Umfeld der Ladeburger Chaussee geben, kündigt Stahl schon mal vorsorglich an.