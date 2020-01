MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als 400 Schülerinnen von Słubicer Grundschulen (Klasse 1 bis 8) sowie 300 Frankfurter Schüler lernen ab September vertieft die jeweilige Sprache des Nachbarn, also Deutsch bzw. Polnisch. Das teilte zuerst das Słubicer Rathaus am Dienstag mit. Damit startet das mit 800 000 Euro dotierte EU-Projekt "Nachbarsprache in der Doppelstadt", das Gemeinde Słubice, die RAA Brandenburg und die Stadt Frankfurt bis Juni 2022 durchführen.

Ziel ist es, in den Grundschulen in Słubice sowie in den Frankfurter Grund- und weiterführenden Schulen die Nachbarsprachen Deutsch bzw. Polnisch verstärkt zu unterrichten. "Es handelt sich um ein Pilotprojekt, an dem Schüler aus Słubice aus den meisten Grundschuljahren teilnehmen werden. Die Frankfurter Schulen, die das Projekt durchführen, wurden aufgrund einer Anfrage aus dem Jahr 2017 ausgewählt", so Joanna Pyrgiel vom Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum.

Das Lernen umfasse traditionellen Unterricht auf der Grundlage des Rahmenlehrplans sowie gemeinsame Treffen und Integrationsreisen. Die im Projekt vorgesehenen Aktivitäten richten sich auch an Lehrende, Schulleitung und Eltern. Das Projekt sieht Treffen von Lehrenden vor. In gemeinsamen Schulungen soll ein Erfahrungsaustausch stattfinden auf dem Gebiet der Didaktik des Fremdsprachenlernens und innovativer Lehrmethoden. Auch Sprachkurse selbst finden im Rahmen der Schulungen statt.