Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Im Januar waren in Frankfurt sowie in Märkisch-Oderland und Oder-Spree 14 097 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1151 mehr als im Dezember, aber 1517 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,7 Prozent im Dezember auf jetzt 6,2 Prozent. Im Januar 2019 hatte die Quote 6,9 Prozent betragen. Neu arbeitslos meldeten sich in diesem Monat 3522 Personen. Gleichzeitig konnten 2383 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. 5067 Menschen sind derzeit Langzeitarbeitslose.

Jochem Freyer von der Agentur für Arbeit Frankfurt erklärte dazu: "Die steigenden Zahlen gehen auf den Januar-Effekt zurück. Zum Jahresende hin laufen viele befristete Arbeitsverträge aus oder werden nicht verlängert und in vielen Branchen geht die Geschäftstätigkeit unabhängig vom Wetter zurück. Wer arbeitslos wird, dem können wir viele Angebote machen. Ich rufe alle Schüler im letzten Schuljahr – auch Abiturienten – dazu auf, sich mit dem Halbjahreszeugnis einen Termin bei der Berufsberatung zu holen. Die Berufsberater kennen die Ausbildungsbetriebe und Lehrstellen, optimieren die Unterlagen und geben Tipps, wie man sich ideal auf Vorstellungsgespräche vorbereitet."

Gabriele Schoel, Geschäftsführerin des Jobcenters Märkisch-Oderland, bewertet die aktuelle Situation für den Landkreis: "Gegenüber letztem Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen, die wir aktuell im Jobcenter betreuen, um fast ein Fünftel gesunken. "