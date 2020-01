Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Erst vor wenigen Wochen setzten Männer eine 15 bis 20 Jahre alte Kastanie in das eigens im Boden installierte, 20 Kubikmeter große Pflanzbauwerk vor dem Fürstenwalder Dom. Sie war das i-Tüpfelchen auf dem neu gestalteten Platz. Doch die Freude währte nur kurz. "Am nächsten Donnerstag wird der Baum wegen Qualitätsmängeln ausgetauscht", teilt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling mit. Der Stadt würden dadurch keine Kosten entstehen. Bei der Pflanzaktion habe kein Vertreter des Fachbereiches dabei sein können, sagt Thomas Schmidt, der als Baumsachverständiger im Rathaus arbeitet. Zudem habe man mit der Pflanzfirma bislang gute Erfahrungen gemacht. Bei der Kontrolle stellt Schmidt dann Ende 2019 fest, dass der Baum zu tief sitzt, am Stammfuß eine teilweise noch offene Wunde hat und überdies zwei Kronenabbrüche aufweist. Bei so einem kleinen Stämmchen könne bereits eine "kleine Fäule" großen Schaden anrichten, erklärt Schmidt.