Anja Linckus

Brandenburg Mehrheitlich haben die Stadtverordneten am Mittwoch einem Antrag der Freien Wähler zugestimmt, mit dem die Stadtverwaltung beauftragt wird zu prüfen, wo sich noch Flächen für künftige Gewerbe- und Industrieanlagen finden lassen, um die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt weiter voranzutreiben. Insbesondere sollen dabei größere zusammenhängende Flächen aufgezeigt werden. Ein Untersuchungsschwerpunkt soll dabei der Bereich südlich von Schmerzke in Richtung der Autobahn A2 sein. in der Begründung des Antrages heißt es: "Eine aktuelle Bestandsaufnahme ergibt, dass die bislang ausgewiesenen Flächen in Gewerbe- und Industriegebieten fast vollständig vergeben sind. Dabei ist ebenso festzustellen, dass die Nachfrage steigt." Und weiter: "Die aktuellen Ansiedlungen in Grünheide und in Ludwigsfelde werten die Metropolenregion um Berlin auf. Geht der Flughafen BER ans Netz, werden weitere Synergien frei. Will unsere Stadt an dem wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben, müssen weitere, insbesondere größere Flächen für Industrie und Gewerbe ausgewiesen werden." Der Prüfbericht soll im April vorliegen.