Ketzin/Havel Genau am 21. Mai 1966 verließ der letzte Personenzug den Ketziner Bahnhof in Richtung Wustermark. Fast genau 60 Jahre später, noch 2026, könnte wieder einer auf die Strecke gehen. "Sportlich, aber realistisch" nannte das kürzlich Bürgermeister Bernd Lück (FDP) auf einem Treffen mit Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Osthavelländische Kreisbahnen.

Bei der Landesregierung gäbe es bereits eine ganze Reihe positiver Signale und der Landkreis unterstütze das Vorhaben der Wiederbelebung des Bahnhofs, sagte Lück. Entscheidend werde das Jahr 2022. Dann müsse der Ketziner Bahnverkehr in den Landesnahverkehrsplan aufgenommen werden. Während des Gespräches lobte der Bürgermeister ausdrücklich die Vorhaben des neuformierten Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft, der sich auf dem großen Areal des Bahnhofes mit immerhin sieben Gleisen noch für dieses Jahr viel vorgenommen hat.

Gegenwärtig stehen hier die verschiedensten Raritäten deutscher Eisenbahngeschichte. Dazu gehören sowohl ein Messwagen vom LEW (Lokomotivbau Elektrotechnische Werke "Hans Beimler" Hennigsdorf) und ein sogenannter "Bummelzug" aus den 60er Jahren, als auch ein Mitropa-Wagen und Teile des einst mit Motiven von Udo Lindenberg gestalteten Lindenberg-Zuges ("Sonderzug nach Pankow") und andere.

"Wir haben uns viel vorgenommen", versicherte der neu gewählte Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Andreas Rohne. Dazu gehört der Umbau des Messwagens zu einem Vereinsheim. Noch "zieren" überdimensionale Graffiti den Wagen, Rostflächen sind unübersehbar. Im Inneren ist er bereits entkernt und noch in diesem Jahr werden die Vandalismusschäden beseitigt und die Innenräume umgebaut.

Ebenso ambitioniert sind die Vorhaben für den Mitropa- und künftigen Museumswagen. Die Vandalismusschäden reichen bis zu herausgeschnittenen Stahlblechplatten. "Das wird ein Museumswagen, in dem die Geschichte der Osthavelländischen Kreisbahnen vorgestellt wird", erzählte Hajo Pögel, Stellvertreter des Vereinsvorsitzenden. Die Wagen sollen später einen festen Platz am Hausbahnsteig des Bahnhofes Ketzin/Havel erhalten. Dieser, so Norman Schubert, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes und Vorstandsmitglied, soll am Bahnhofsgebäude auf einer Länge von 110 bis 170 Meter wieder aufgebaut werden. Der Projektstart sei noch in diesem Jahr geplant. Toiletten und Besucherparklätze gehörten auch dazu.

Auf eine Rarität machte Andreas Rohne noch aufmerksam. Am Randes des Geländes sind über und über mit bunten Graffitis übersäte Waggons abgestellt. Wie er nicht ohne Stolz anmerkte, seien das Waggons des mit Motiven von Udo Lindenberg gestalteten Lindenberg-Zuges, bekannt aus dem Schlager "Sonderzug nach Pankow". Allerdings sind die Originalmotive unter den Schmierereien kaum zu erkennen. Die Wiederherstellung des Äußeren des Zuges mit Vorbereitungen zur Folienbeklebung mit Originalfolien ist ein weiteres ambitioniertes Ziel und bereits für das nächste Jahr geplant.

"Wir konnten für alle unsere Vorhaben Thomas Runow, Geschäftsführer der ETB GmbH aus Bernau, einem eisenbahntechnischen Bildungsträger, gewinnen", informierte Andreas Rohne. Im Gegenzug wird die ETB verstärkt seine Ausbildungen in Theorie und Praxis auf dem Gelände durchführen, wofür Räumlichkeiten, Fahrzeuge und Gleisanlagen zur Verfügung stehen.

"Insgesamt wollen wir künftig sowohl den Ketzinern, als auch den Touristen ein interessantes Besuchsziel anbieten", merkte Rohne zu allen den Vorhaben der Arbeitsgemeinschaft an. Ansprechpartner für Interessenten sind unter info@bahnhof-ketzin.de oder 0179/3237469 oder persönlich immer samstags ab 10 Uhr über den Zugang Falkenrehder Chaussee 5 zu erreichen.