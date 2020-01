Peter Wittstock

Rhinow Aus dem Rhinower Verlag von A. Wernicke stammt eine alte Ansichtskarte, die die Rhinower Hauptverkehrsache zeigt, die den schon 1216 erwähnten Ort auf 800 Metern durchquert. 1281 hatte Rhinow das Stadtrecht erhalten. Mit nur etwa 1.700 Einwohnern handelt es sich um eine der kleinsten, wenn nicht sogar um die kleinste Stadt im Land. Einst wurde die Verkehrsader Hohenstraße genannt. Später, ein konkreter Zeitpunkt ist unbekannt, wurde sie in Friedrichstraße umbenannt. Damit ehrten die Rhinower Friedrich II. von Preußen. Dieser führte reichlich Krieg, was Preußen zu einer Großmacht in Europa werden ließ. Doch leitete Friedrich II. auch zivile Projekte in die Wege. Etwa im Rhinluch, in welchem der König durch weit reichende Meliorationen neuen Lebensraum erschloss. Kolonistendörfer wie das vier Kilometer von Rhinow entfernte Großderschau entstanden. Am 23. Juli 1779 soll der König auf dem Gollenberg bei Stölln gestanden und das trockengelegte Luch betrachtet haben. "Das ist wahr, das ist wider meine Erwartung! Das ist schön!", soll er gesagt haben. Der Hügel befindet sich rund 3 Kilometer von Rhinower Stadtzentrum entfernt.

Vor einem Jahrhundert war die Friedrichstraße noch gepflastert, wie die Ansichtskarte zeigt. Junge Bäume und Gehwege auf beiden Seiten fügten sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Im Zuge der Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert entstanden zunächst eingeschossige Bauten. Straßenlicht gab es nach dem Bau der Aerosolanstalt 1903/04, wie die Laterne am linken Bildrand belegt. Von Gas wurde die Beleuchtung später auf Strom umgestellt. Vor 20 Jahren erfolgte die Asphaltierung der Hauptverkehrsachse, die der Bundesstraße 102 entspricht und in mehrere Abschnitte mit verschiedenen Namen unterteilt ist: Rathenower, Thälmann-, Külz- und Friesacker Straße.