Hans Still

Wandlitz Dieser Etat 2020 setzt neue Maßstäbe: Erstmals erreicht ein Wandlitzer Haushalt die Dimension von satten 50 Millionen Euro. Eine Million Euro Verlust wurde zwangsweise im Zahlenwerk einkalkuliert. Für die Wandlitzer Gemeindevertreter stellt sich damit am 20. Februar die Frage, ob sie den Vorhaben des neuen Bürgermeisters Oliver Borchert folgen wollen.

Ernsthafte Zweifel bestehen daran aktuell nicht, zumal der Bürgermeister in seinem Etat zwangsläufig viele Vorhaben seiner Amtsvorgängerin Jana Radant und der Gemeindevertreter fortführt. So plant die Verwaltung in diesem Jahr insgesamt 9,3 Millionen im Hochbau zu investieren. Im Tiefbau kommen lediglich 1,5 Millionen Euro zusammen.

Die dicksten Posten im aktuellen Haushalt entpuppen sich logischerweise als alte Bekannte. 800 000 Euro fließen in diesem Jahr in den Mensa-Neubau in Klosterfelde. Für den neuen Jugendklub in Wandlitz stehen 1,2 Millionen Euro bereit. Das Haus I der Basdorfer Gärten kommt bis zur Fertigstellung im Frühjahr auf weitere 978 000 Euro Mehrkosten, die laut Kämmerer Christian Braungard anfangs nicht absehbar waren. Haus II wird hingegen erst zum Jahresende fertiggestellt, nachdem weitere 846 000 Euro Mehrkosten in den Ausbau gepumpt wurden. 600 000 Euro soll die Generalsanierung der Kita in Schönerlinde kosten. Im Pflichtenheft stehen die Erneuerung der Elektroinstallation, der Decken und des Sanitärbereiches. Immerhin 800 000 Euro kostet der Umbau des ehemaligen Aldi-Marktes in Schönwalde zum Gemeindezentrum mit angeschlossener Bibliothek, Sozialräumen und gewerblichen Nutzern. Der Umbau und die Sanierung der Trainingsstätte für den Polizeisportverein Basdorf wurde in diesem Jahr mit 250 000 Euro kalkuliert, die Gesamtkosten summieren sich auf über 3,4 Millionen Euro. Eine weitere Baustelle auf dem Areal der Basdorfer Gärten: Die Sanierung des ehemaligen Wachgebäudes. Dort entsteht quasi das PSV-Muskelcenter, der Ortsbeirat und der Ortsvorsteher bekommen Räumlichkeiten, ebenso die Wandlitzer Wohnungsverwaltung.

In Klosterfelde steht der Bau einer Kindertagesstätte auf dem Programm, diese kostet dann in den kommenden beiden Jahren jeweils 1,5 Millionen Euro.

28 Millionen Euro gespart

Kämmerer Braungard versieht die Kostenentwicklung mit einer wichtigen Fußnote: "Wir kämpfen, wie in keinem Jahr zuvor, mit erheblichen Kostenerhöhungen im Bausektor. Zusammen gerechnet ergeben sich für die Basdorfer Gärten mit den Sozialwohnungen, der PSV-Trainingsstätte und dem Klosterfelder Mensabau Kostenzuschläge von rund vier Millionen Euro." Von einer "nicht unerheblichen Breitseite" spricht Braungard folglich und ahnt bereits, dass 2021 über neue Kredite geredet werden muss. "Das wird die wichtigste Aufgabe in diesem Jahr, planungsseitig Gewissheit zu bekommen, welche Zahlen 2021 auf uns zukommen."

So erwartet der Kämmerer allein durch den Vergleich mit anderen Gemeinden Baukosten für den Bereich Grundschule in Höhe bis zu 30 Millionen Euro. Mehrere Kita-Bauten muss die Gemeinde stemmen, ebenfalls mehrfache Millionenbeträge. Vor diesem Hintergrund rät Braungard davon ab, weitere Projekte des sozialen Wohnungsbaus durch die hauseigene Bauverwaltung zu verfolgen. "Wir haben in den nächsten Jahren ausreichend viele Projekte und wir müssen zwangsläufig erkennen und akzeptieren, dass uns die personellen Ressourcen im Bauamt fehlen."

Die Rücklagen der Gemeinde liegen übrigens aktuell bei 28, 3 Millionen Euro.