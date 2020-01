Die Verantwortlichen

Monta Wermann erhielt bereits im Alter von fünf Jahren Geigen- und Klavierunterricht. Mit absolutem Gehör gesegnet, absolvierte sie Ihre schulische Ausbildung an der berühmten Darzins-Musikschule in den Fächern Geige, Klavier und Komposition. Bereits während ihrer Ausbildung nahm sie an internationalen Musikfestivals teil und tourte um die halbe Welt. Nach ihrem Studium an der Royal Academy of Music London und an der Musikhochschule "Hanns Eisler" Berlin arbeitete sie beim Deutschen Symphonie Orchester sowie an der Deutschen Oper und gastierte in zahlreichen anderen Theatern und Orchestern.

Jochen Wermann studierte an der Kunstakademie und an der Musikhochschule in München Theaterregie. Schon während seines Studiums assistierte er sowohl für Bühnenbild als auch Regie an zahlreichen Theatern. Nach dem Studium assistierte er vier Jahre in Festanstellung an der Schaubühne Berlin. 1995 nahm er mit seinem Film "Letzten Sommer…" an der Berlinale teil. Derzeit arbeitet Jochen Wermann an seinem ersten Kriminalroman, der in Schwante und Vehlefanz spielt.⇥red