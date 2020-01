Von Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin sind gefühlt gerade erst ausgeklungen, da geht es nahtlos in das nächste Jubiläum über: Mit Ausstellungen, Archivprojekten, Publikationen und Tagungen soll nun in ganz Deutschland das 30. Jahr der Wiedervereinigung begangen werden. Dafür gibt es einen Batzen Geld. Mit 3,3 Millionen Euro unterstützt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bundesweit 163 Projekte. "Rund 60 davon widmen sich den Umbrüchen von und nach 1990", sagte Stiftungschefin Anna Kaminsky am Dienstag.

Und man kann immer noch Anträge stellen. Projekte, die sich mit dem Thema Einheit beschäftigen, können mit bis zu 10 000 Euro gefördert werden. Die Bewerbungsfrist endet am 2. März.

Einen Tag früher endet die Einsendefrist für Texte, Podcasts, Filme, Plakate oder Comics von Schülern, die beim Wettbewerb "Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit" teilnehmen wollen. Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren sind aufgerufen, zu ergründen, wie sich Menschen, Betriebe, Vereine oder ganze Landstriche nach der Wiedervereinigung verändert haben. "Sie können dokumentieren, wie sich ihre Region verändert hat, oder auch Biografien in der eigenen Familie beleuchten", erklärt Ulrich Mählert, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung. Arbeiten, die bereits eingereicht wurden, beschäftigen sich mit ganz unterschiedlichen Themen von Sport über Natur bis hin zur Mode. Den Gewinnern winken Geldpreise und eine Reise ins Bundeswirtschaftsministerium nach Berlin.

Auch die stiftungseigene mobile Ausstellung "Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel" können sich die Schulen als Unterrichtsmaterial zuschicken lassen. Die Poster-Sets mit 20 Tafeln werden ab 18. März versendet. "Wir haben jetzt schon rund 1000 Bestellungen aus ganz Deutschland", freut sich Mählert. Institutionen sind zudem angehalten, mit Hilfe einer beiliegenden Anleitung eigene Zusatz-Poster zu entwickeln. Dieses Projekt zieht sich sogar über das Jubiläumsjahr hinaus. Die besten Plakate werden beim Tag der Deutschen Einheit 2021 in Halle präsentiert.

Eine Vortragsreihe von Juli bis November soll zudem die Rolle der Treuhand beleuchten. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin will die Stiftung Aufarbeitung damit auch der Legendenbildung entgegenwirken. "Man gewinnt heute manchmal den Eindruck, dass die Treuhand nur blühende Landschaften aus der DDR übernommen und erst in den letzten 30 Jahren kaputt gemacht hat", sagt Kaminsky. Im Westen müsse man dagegen ein Bewusstsein dafür schaffen, was Ostdeutschland in diesem schwierigen Transformationsprozess durchgemacht und geleistet habe.

Helfen könnten dabei zum Beispiel auch die Bilder von Jürgen Nagel aus Altlandsberg. Der Fotograf, Jahrgang 1942, hat in unzähligen Aufnahmen die Nachwendezeit festgehalten. Seine und andere ausgewählte Fotos von Bildjournalisten sollen in Verbindung mit ihren Erinnerungen Schlaglichter auf die Lokalgeschichte der Einheit werfen. Aber auch private Fotografien aus Ostdeutschland werden von der Stiftung inzwischen gesammelt, digitalisiert ausgewertet und so vor allem für die Nachwelt erhalten.

www.bundesstiftung-aufarbeitung.de