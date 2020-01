Olav Schröder

Panketal Dass auf dem sogenannten Kohleplatz Wohnungen entstehen sollen, das ist in der Panketaler Gemeindevertretung unstrittig.

Ob das Vorhaben auf der freien Fläche an der Schönower Straße 102 jedoch durch die Kommune selbst oder durch einen anderen Bauherrn realisiert werden soll, steht weiterhin zur Debatte. Die Diskussion darüber soll fortgesetzt werden, wenn im Februar über die Prioritätenliste für Hochbaumaßnahmen in Panketal beraten worden ist. Die Liste wurde jetzt von Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) vorgelegt.

Bereits im Vorfeld der Gemeindevertretersitzung ist ein Antrag der CDU-Fraktion zur Bebauung des Kohleplatzes intensiv beraten worden. Die 18 kommunalen Vorhaben, die auf der Prioritätenliste stehen, bedeuten eine Investitionssumme von insgesamt90 Millionen Euro, hielt Christin Enkelmann (CDU) fest: "Wir können das nicht alles bauen. Wir sollten daher auf die Vorhaben verzichten, die auch andere realisieren können."

In den Ausschüssen gab es mehrere Änderungsvorschläge, die die CDU teilweise in ihren Antrag einarbeitete. So unterstrich Christin Enkelmann, dass das Land nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht vergeben werden. Ein Erbbaurechtsvertrag ermögliche es, den künftigen Bauherr auch langfristig an sozialverträgliche Mieten zu binden. Das Vorhaben sollte noch nicht ausgeschrieben werden, vorher sei vielmehr ein Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Stefan Stahlbaum (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich für eine Genossenschaft oder eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft als Bauherrn aus.

In der Einwohnerfragestunde war die Bebauung des Kohleplatzes mit 14 Wohnungen und sechs Gewerberäumen ein Thema. Allerdings wurde vor der Umsetzung des CDU-Antrags gewarnt. Dann wären die bislang ausgegebenen 250 000 Euro "in den Sand gesetzt" und die Möglichkeiten zur Mietpreisregulierung vergeben. Außerdem würde die Gemeinde durch die Vermietungen sofort nach der Fertigstellung Einnahmen erzielen. Langfristig amortisierten sich die Ausgaben nicht nur, sondern könnten auch Gewinne erzielt werden. Dies lies Christin Enkelmann nicht gelten und verwies auf spätere Ausgaben für Instandhaltungen.

Prioritätenliste

Unabhängig von der Debatte um den Kohleplatz legte der Bürgermeister die Prioritätenliste zur Überprüfung der Finanzierbarkeit von 18 Bauvorhaben vor. Zugrunde liegt der Raumbedarf bis 2028. Die Vorhaben sind nach Wichtigkeit und Dringlichkeit sortiert. Danach ergibt sich als Rangfolge: Kita Neubau Bernauer Straße (5 Millionen Euro), Sporthalle Straße der Jugend (10,0), Erlebnisbereich Dransemündung (1,8), Neubau Grundschule (25,0), Gesamtschule-WAT-Gebäude Abriss, Neubau, Schulhof und Aula (17,5), Rathauserweiterung (3,0, durch Umbau Kita Pankekinder), Umbau Kita Traumschloss in Jugendklub (0,1), Wohn- und Geschäftshaus Schönower Straße 102 (0,1, derzeit gestoppt), Grundschule Zepernick, Scghulhof und Entwässerung (1,2), Neubau Kita Pankekinder (5,0), Konzeptspielplätze Zepernick und Schwanebeck (1,0), Erweiterung Feuerwehrgebäude Zepernick (2,0), Ertüchtigung Feuerwehrgebäude Schwanebck (2,0), Vereinsheim SG Schwanebeck (5,5), Bürgerhaus "Altes Krankenhaus" (5,0), vereinsheim SG Einheit Zepernick (3,0) Betriebshofgebäude rostocker Straße (2,0) und Nutzbarmachung Bahnhofsgebäudes Zepernick (0,8 Millionen Euro).