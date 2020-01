BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montag, 10. Januar, tritt als Ersatz für die Straßenbahnlinie 2 der neue Fahrplan der Buslinie 2 mit zwei Linienzweigen in Kraft. Der bisherige Schienenersatzverkehr zum Waldcafé Görden wird eingestellt.

Die Buslinie 2 verkehrt dann zwischen den Haltestellen Quenzbrücke – mit Anschluss mit an die Buslinien E/525 – und Fontanestraße mit Umleitung über das Industriegelände und Anschluss an die Tramlinien 1 und 6.

Zudem wird es eine Buslinie 2 als Expressbus geben. Er verkehrt zwischen den Haltestellen Quenzbrücke (Anschluss mit Buslinie E/525) und Hauptbahnhof/ZOB über die Klingenberg-Siedlung mit Anschluss an den RE1 zur vollen Stunde.

Der aktuelle Fahrplan liegt zudem der BRAWO-Ausgabe am Sonntag, 9. Februar, in den Wohngebieten auf dem Quenz bei. Außerdem ist der Fahrplan kostenfrei im VBBr-Fahrgastzentrum in Steinstraße erhältlich.