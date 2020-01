Tilman Trebs

Schmachtenhagen (MOZ) Ein Feuer ist am Freitagmorgen in einem Einfamilienhaus an der Wensickendorfer Chaussee ausgebrochen. Der Brand ist inzwischen gelöscht, teilt die Polizei am Vormittag auf Nachfrage mit.

Nach Auskunft von Polizeisprecherin Dörte Röhrs waren die Einsatzkräfte gegen 7 Uhr alarmiert worden. Sie hätten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und damit ein Ausbreiten des Brandes verhindern können. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 1 500 Euro geschätzt.

Die genaue Brandursache war zunächst noch unklar. Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs gab die Hausbewohnerin an, dass vermutlich der Akku eines Handy explodiert sei. Die Polizei stellte einen Steckdosenverteiler sicher.