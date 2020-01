Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Ein neun Jahre altes Kind ist am Donnerstagnachmittag in unter der Bahnbrücke an der Rathenau-/Ecke Feldstraße in Hennigsdorf angefahren worden.

Nach Angaben der Polizei hatten Kinder gegen 15.30 Uhr unter der Bahnbrücke gespielt. Dabei sei das neunjährige Mädchen einem auf die Straße rollenden Ball hinterher gelaufen. Ein 83-jähriger Toyotafahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und das Kind erfasst.

Das Mädchen wurde verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Freitag.