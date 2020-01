Egbert Neubauer, Sandra Euent

Dallgow-Döberitz Auch in Dallgow-Döberitz fand kürzlich ein Neujahrsempfang statt. Zum ersten Mal konnte Bürgermeister Jürgen Hemberger dabei seine Gäste im Sitzungssaal des Rathauses begrüßen. Dieses wurde im Juni vergangenen Jahres offiziell eröffnet.

Begrüßen konnte Hemberger unter den Gästen auch die Ministerin für Soziales und Gesundheit, Ursula Nonnenmacher (B’90/Grüne), die in ihrem Grußwort betonte: "Gute nachbarschaftliche Beziehungen sind mir ein hohes Gut. Denn gemeinschaftlich lassen sich Probleme besser und schneller lösen." Und lobte die Gemeinde Dallgow-Döberitz: "Hier gibt es unter seinen Bürgern eine große Hilfsbereitschaft, wenn es darauf ankommt."

Unter häufigem Beifall blickte Hemberger zurück auf das vergangene Jahr und gab gleichzeitig einen Ausblick auf die Zukunft der Gemeinde. So erwähnte er die neue Feuerwache mit Dorfgemeinschaftshaus in Seeburg, die derzeit gebaut wird und die hoffentlich im Mai ihrer Bestimmung übergeben werden kann. Er verbindet damit auch die Hoffnung, weitere Kameraden gewinnen zu können. Die Dallgower Kameraden freuten sich 2019 derweil über einen neuen Drehleiterwagen im Wert von rund 575.000 Euro.

Die Gemeinde Dallgow hat inzwischen mehr als 10.000 Einwohner und sie wird in den nächsten zwei Jahren mit den Wohnbauflächen in der Hamburger Chaussee, der Bahnhofstraße, der Wilmsstraße und im Sperlingshof weiter wachsen. Die Preise für Bauland haben mittlerweile die im benachbarten Falkensee überstiegen. Das heißt, Dallgow sei der begehrteste Wohnort im Havelland, drückte es Hemberger positiv aus.

Mit den steigenden Einwohnerzahlen wachsen aber auch die Aufgaben der Gemeinde. Daher freut es Hemberger, dass am Bahnhof bis April 59 barrierefreie Wohnungen entstehen und noch in dieser Jahreshälfte die Schul- und Horterweiterung fertiggestellt wird. Danach sei der Neubau einer Kita an der Reihe. Trotz der Bautätigkeit sei immer auf den Haushalt der Gemeinde geachtet worden, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung nur bei circa 35 Euro läge und Rücklagen im Millionenbereich vorhanden wären. In diesem Zusammenhang ehrte Hemberger die langjährige Kämmerin der Gemeinde, Heike Katzor, die zum Jahresende in den Ruhestand ging. Auf eine Veranstaltung am 6. September wies der Bürgermeister speziell hin. Denn dann wird Dallgow das Kreiserntefest in Paaren-Glien ausrichten.