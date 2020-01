Logo zur Baumpflanzaktion, die am 17. Februar starten soll. © Foto: Stadt Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Nun könnte sich in Rathenow zeigen, wer hier als aktiver Klimaretter gelten kann. Denn nicht Demo, Blockade oder Streik stehen ab 17. Februar an, sondern Baumpflanzungen im Stadtwald. Fast 40.000 Bäume sollen in die heimische Erde gelangen.

Der kommunale Aufruf zur Unterstützung ergeht an alle Leute: Bürger, Schulklassen, Vereine und andere Organisationen, zu denen bekanntlich auch Parteien gehören. Termine können ab sofort mit Stadtförster Thomas Querfurth vereinbart werden, telefonisch unter 03385/596544 (dienstags zwischen 14.00 und 17.00 Uhr, donnerstags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr) sowie per E-Mail an stadtforst@stadt-rathenow.de. Der Treffpunkt ist jeweils am Forsthaus, Ferchesarer Weg 4.

Wie Querfurth auf BRAWO-Anfrage erläutert, sind 25.000 Kiefern, 10.000 Buchen und 3.000 Douglasien in Baumschulen bestellt. Die Auslieferung soll frühestens zum 14. Februar erfolgen. Ansonsten wäre der Valentins-Freitag bestens geeignet gewesen zum Auftakt der Pflanzaktion, die die Stadt mit "Fridays for Forest" (zu Deutsch: Freitage für den Wald) überschrieben hat.

Viele junge Menschen würden als Teil der weltweiten Bewegung "Fridays for Future" für den Klimaschutz kämpfen, so Anne Kießling, Persönliche Referentin des Bürgermeisters. Die Aktion im Stadtforst sei die ideale Gelegenheit, ehrenamtlich mit anzupacken und den Umweltschutz selbst in die Hand zu nehmen.

Indes weist Thomas Querfurth darauf hin, dass nicht nur freitags gepflanzt werden kann. Im Grunde können Anmeldungen für jeden Tag - außer sonn- und feiertags - erfolgen. Bestenfalls 20 Leute werden pro Pflanztag benötigt, dann aufgeteilt in zwei Zehnerteams. Die eine Gruppe kümmert sich um die in die Erde zu bringenden Bäumchen, die andere erledigt pflanzvorbereitende Arbeiten, erklärt der Stadtförster. Die Aktion zieht sich zunächst über das gesamte Frühjahr. Unterstützung kann Querfurth sehr gut gebrauchen, denn sein Mitarbeiterstab im Stadtforst besteht aus nur zwei Waldarbeitern.

Der Stadtforst, in dessen Besitz Rathenow vor etwa 700 Jahren gelangte, ist ein riesiger CO2-Speicher. Doch hat er in den letzten Jahren Schaden genommen, teils durch Orkane, teils durch Hitze und monatelange Dürrephasen. Durch Wassermangel wurden viele Bäume in der Weise geschwächt, dass sie von Schädlingen befallen werden konnten und abstarben. Mitunter gaben auch Baumkrankheiten den Rest.