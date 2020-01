Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Oranienburger Stadtverordnete und SPD-Fraktionschefin Judith Brandt hat ihr Mandat niedergelegt. Das bestätigte sie am Freitagvormittag dem Oranienburger Generalanzeiger auf Nachfrage.

Die Oranienburger Kommunalpolitikerin hatte ihr Mandat erst seit 15. September vergangenen Jahres inne. Sie war für Jennifer Collin nachgerückt, die ihr Mandat aus beruflichen und familiären Gründen aufgegeben hatte. Kurz darauf war Judith Brandt neben Matthias Hennig zur Vorsitzenden der SPD-Fraktion gewählt worden. Ihren Rückzug aus der Kommunalpolitik erklärte sie am Freitag mit gesundheitlichen Gründen, auf die sie aber mit Rücksicht auf ihre Privatsphäre öffentlich nicht weiter eingehen wollte.

Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann dankte Judith Brandt am Freitag via Facebook für die geleistete Arbeit. "Gerne hätte ich mit Dir weiter zusammen für Oranienburg gearbeitet. Nun musstest Du eine andere Entscheidung treffen. Ich freue mich aber, weiter auf Deinen Rat und Deine Meinung setzen zu dürfen", schreibt Blettermann, der viele Jahre Vorsitzender der SPD und der SPD-Fraktion in Oranienburg war.

Für Judith Brandt werde nun der frühere Stadtverordnete Eckhard Kuschel nachrücken, sagte die scheidende Stadtverordnete.

Ihren Beruf als Wahlkreismitarbeiterin des SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann wird Judith Brand weiter ausüben.