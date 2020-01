Matthias Henke

Gransee (MOZ) In Sachen Wegebau in den Granseer Bürgerfichten macht die Amtsverwaltung nun Nägel mit Köpfen. Dort ist geplant, die Hauptroute durch das Waldstück auf einer Länge von etwa 2,8 Kilometern umfassend instand zu setzen (wir berichteten). Der Bau ist nun in Auftrag gegeben worden, teilt die Verwaltung mit. Der Baubeginn sei für die kommende Woche vereinbart. Voraussichtlich Ende Februar werden die Arbeiten dann abgeschlossen sein.

Auf den vorhandenen Weg soll eine Tragschicht aus Betonrecycling und eine Deckschicht aus Natursteinbruch aufgebracht werden. Die Trassenführung bleibt unverändert.

Der Weg befinde sich derzeit in einem sehr schlechten Zustand und sei kaum befahrbar. Von Bedeutung ist der Weg nicht zuletzt, da er Teil des Waldbrandschutzwegeplans der brandenburgischen Landesforstbehörde ist und von der Landesforst als wichtiger Weg für den Brandschutz eingestuft wurde. Im Brandfall seien Löscharbeiten wegen des aktuellen Zustand nicht schnell und sicher möglich. So müssten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Notfall das Areal erst beräumen, um in den Kernbereich des Waldes vorstoßen zu können. Der Ausbau des Weges wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins finanziert.

Die namensgebenden Fichten sind in dem etwa 207 Hektar großen Areal südwestlich der Stadt indes auf dem Rückzug. Trockenheit und infolge dessen Schädlingsbefall haben den Nadelbäumen derart zugesetzt, dass viele gefällt werden müssen. Aufforstungen sind geplant, allerdings werden Bäume gepflanzt, die den Bedingungen besser angepasst sind.