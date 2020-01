Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Mitte April haben die Regionalliga-Fußballer des FSV Union Fürstenwalde einfreies Wochenende. Ungeplant. Und unfreiwillig. Grund dafür ist der Rückzug des FC Rot-WeißErfurt, der sich am Mittwoch aus dem Spielbetrieb verabschiedet hat. Alle Rettungsversuche, den seit März 2018 (!) insolventen Verein zu retten, sind endgültig fehlgeschlagen, die Thüringer pleite und deshalb nicht mehr in der Lage, die Saison in der 4. Liga zu Ende zu spielen.

Die Erfurter stehen damit als erster Absteiger fest, die bisher absolvierten Spiele fallen aus der Wertung, was natürlich Auswirkungen auf die Tabelle hat. So büßt der FSV Union die drei Punkte vom 3:0-Heimsieg Ende Oktober ein. Das Rückspiel hätte am 19. April im Steigerwald-Stadion stattfinden sollen. Daraus wird nun nichts. Der BFC Dynamo, der am Sonntag zum ersten Pflichtspiel des neuen Jahres in der Bonava-Arena zu Gast ist, hatte derweil in Erfurt 1:2 verloren – und liegt damit jetzt acht Zähler vor dem Tabellennachbarn aus Fürstenwalde.

Wie ein Schlag ins Gesicht

Bei Sven Baethge, Geschäftsführer Sport des FSV Union, sorgt all dies für reichlich Unbehagen und vor allem Unverständnis. "Die Erfurter waren schon insolvent, als sie noch in der Dritten Liga spielten. Trotzdem werden um des sportlichen Erfolges Willen weiter Gelder gezahlt, die sie gar nicht erwirtschaften. Für Vereine wie uns, die jeden Cent dreimal umdrehen, ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Nächste Saison dürfen sie einen Neustart in der Oberliga vollziehen, und im Jahr darauf sind sie vielleicht wieder zurück – das ist wie ein schlechter Witz", macht Baethge aus seinem Ärger keinen Hehl.

Derweil sind dem FSV Wacker Nordhausen, der ebenfalls Insolvenz angemeldet hat, neun Punkte abgezogen worden. Sechs Spieler sind gegangen und entlasten so den Gehalts-Etat. Die Akteure des FC Rot-Weiß haben derweil nur noch heute die Chance, einen neuen Verein zu finden – dann schließt das Transferfenster. Der Ex-Fürstenwalder Rico Gladrow ist immerhin bei Energie Cottbus untergekommen.

1. Energie Cottbus .12 3 3.42:24.39

2. VSG Altglienicke .12 2 4.48:23.38

3. 1. FC Lok Leipzig .10 6 1.31:28.36

4. Hertha BSC II .10 2 6.49:30.32

5. BFC Dynamo . 9 5 4.26:19.32

6. FSV Union Fürstenwalde . 6 6 6.34:30.24

7. FC Viktoria Berlin . 5 9 4.17:13.24

8. SV Lichtenberg 47 . 6 5 7.20:23.23

9. VfB Auerbach . 7 2 9.31:39.23

10. Berliner AK . 5 6 7.32:31.21

11. ZFC Meuselwitz . 5 6 7.28:31.21

12. Chemie Leipzig . 4 8 6.18:21.20

13. Wacker Nordhausen . 8 3 6.38:27.18

14. Optik Rathenow . 4 5 9.18:36.17

15. Germania Halberstadt . 2 7 9.20:33.13

16. SV Babelsberg 03 . 1 7 9.16:34.10

17. Bischofswerdaer FV . 2 4 12.16:51.10