BRAWO

Brandenburg Jungjäger Henrik Waese weist auf aufgrund vermehrter Wildunfälle daraufhin, wie Autofahrer im Falle der Begegnung mit einem der Tiere handeln sollten. "Wenn Sie Wild sehen, blenden Sie mit den Scheinwerfer mit Fernlicht auf und hupen", so der Fachmann, weiter angibt, dass riskante Ausweichmanöver in jedem Fall vermieden sollten. "Wenn es dann doch mal passiert: als erstens Unfallstelle sichern. Das heißt: ziehen sie sich Ihre Warnweste an, Warnblinkanlage an, Warndreieck aufstellen. Erst dann rufen Sie die Polizei an und melden den Unfall", so Waese weiter. Fotos sollten zudem in jedem Fall für die Autoversicherung gemacht werden. Besondere Obacht ist im April/Mai und Oktober bis Dezember geboten: dann sind die Tiere durch Brut-Setzzeiten und Brunftzeiten besonders häufig unterwegs. Foto:Waese