Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ingo Waffler, Geschäftsführer der A bis Z Obeflächenveredlung Zehdenick, hat weit weniger Sorgen, wenn es darum geht, Ausbildungsplätze in seinem Betrieb zu besetzen. Schon seit Jahrzehnten engagiert er sich in den Schulen, insbesondere die Kooperation mit der Exin-Oberschule Zehdenick ist sehr eng und vertrauensvoll. Das brachte seinem Unternehmen jetzt sogar den Titel "Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung" ein, der ihm unter anderem von der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Potsdam vergangene Woche in der Landeshauptstadt verliehen worden ist.

Das Vorschlagsrecht hatte die Exin-Oberschule selbst, die auf dem Gebiet der Berufs- und Studienorientierung über eine ausgezeichnete Expertise verfügt und für diese Spezialisierung bereits viermal ausgezeichnet worden ist, wie Schulleiter Karl-Heinz Jünger am Donnerstag betonte. Schon am Mittwoch gratulierten Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) und seine Mitarbeiterin fürs Stadtmarketing; Uta Kupsch, dem Unternehmer persönlich für seinen Erfolg und das seit fast zwei Jahrzehnten währende Engagement, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in die Berufswelt hineinzuschnuppern.

Die Auszeichnung hat eine lange Vorgeschichte: 2002 kam der damalige Realschullehrer Karl-Ernst Brehmer auf den Unternehmer zu, um ihn für die Zehdenicker Lehrstellenbörse zu gewinnen. Von den damals 60 Schulabgängern hätten nur zwei eine Lehrstelle in der Region gefunden, alle anderen müssten die Stadt verlassen oder sich anderweitig um Ausbildung und Arbeit bemühen. Heute hat sich der Wind gedreht: weit über 90 Prozent der Zehntklässler wissen am Ende ihrer Schulzeit, was sie beruflich machen wollen. Denn mit der siebenten Klasse beginnt die Berufsorientierung mit eintägigen Schnupperpraktika in den Betrieben der Region. Aus einem Netzwerk von 200 Partnern kann die Schule dabei mittlerweile zurückgreifen.

"Schüler in Ausbildung zu bringen, ist trotz eines großen Angebotes an Lehrstellen kein Selbstläufer", weiß Jünger, dass das ein hartes Stück Arbeit ist. Deshalb erhielten die Jugendlichen in seiner Schule schon früh die Möglichkeit, ihre Stärken und Schwächen zu analysieren, die dann noch mit den persönlichen Interessen abgeglichen werden.

Während des Praxislernens ab der neunten Klasse durchlaufen die Schüler dann drei verschiedene Betriebe in drei unterschiedlichen Branchen. Höhepunkt der Berufsvorbereitung ist dann schließlich ein zweiwöchiges Betriebspraktikum, das für viele Jugendliche eine große Herausforderung darstellt, weiß Petra Feyer, die sich als Lehrerin schwerpunktmäßig um die Berufsorientierung kümmert. Doch der Aufwand lohnt sich. So sehr, dass sich Ingo Waffler mittlerweile wünscht, dass andere Schulen dem Beispiel der Zehdenicker Bildungseinrichtung folgen mögen, gilt doch die Exin-Oberschule landesweit als vorbildlich in der Berufsvorbereitung. Vor einem Jahr wurde die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus auf eine neue Grundlage gestellt. Zusammen mit Uta Kupsch von der Stadt Zehdenick rief die Schule die Ausbildungsoffensive Zehdenick ins Leben, eine kleine Lehrstellenbörse für kleine Unternehmen aus der Havelstadt. In diesem Jahr wird es eine zweite Auflage geben. Insbesondere Handwerksbetriebe, die es in den vergangenen Jahren besonders schwer hatten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, kommen jetzt bei den Jugendlichen wieder besser an. "Unsere Schüler interessieren sich wieder für den Maurerberuf oder wollen Bäcker werden", weiß Petra Feyer.

Vor einigen Jahren waren Handwerksbetriebe ziemlich out. "Da wollte fast jeder Erzieher werden."