Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Vier Einbrüche im Süden Oberhavels hat die Polizei am Donnerstag registriert. Betroffen waren Wohngebäude in Birkenwerder, Velten und Hohen Neuendorf.

In Birkenwerder brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser an der Erich-Mühsam- und an der Karlstraße ein. In der Erich-Mühsam-Straße wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Schaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Ebenfalls Bargeld und Schmuck wurden bei einem Einbruch in der Veltener Karlstraße erbeutet. Auch dort wurde der Schaden auf mehrere tausend Euro beziffert.

In der Hohen Neuendorfer Emile-Zola-Straße blieb es am Donnerstagabend beim Einbruchsversuch.

Die Polizei ermittelt in allen vier Fällen.